Landkreis ist Hochburg der öffentlichen Milchtankstellen Nirgendwo ist es für Verbraucher so leicht, an Rohmilch zu kommen, wie hierzulande. Die Erzeuger profitieren nur indirekt.

Eine von sieben Verkaufsstellen für Rohmilch im Landkreis steht im Hofladen in Cotta. Hartwig Marko aus Bahre kauft einmal die Woche und ist ein treuer Kunde, sagt er von sich selbst. Zwischen 350 und 500 Liter Rohmilch werden hier wöchentlich gezapft. Montag bis Freitag ist das von 8.30 bis 17 Uhr möglich. In Reinhardtsdorf und Dorf Wehlen steht der Milchautomat Kunden sogar rund um die Uhr zur Verfügung. © Kristin Richter

Das System einer Milchtankstelle ist leichter zu verstehen, als ein Fahrkartenautomat. Die Auswahl ist ja auch sehr übersichtlich. In Cotta bei Pirna steht seit August im Landhandel der Trocknungsgenossenschaft Cotta, die zur Agrar-Produktivgenossenschaft Pirna-Cotta gehört, ein solcher Automat. Kunden können hier frische unbehandelte Milch von den 400 Kühen bekommen, die nur 130 Meter entfernt im Stall stehen. Das ist eine von sieben Verkaufsstellen für Rohmilch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. In keinem anderen Landkreis in Sachsen gibt es mehr. Das geht aus einer Antwort von Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag hervor. Zwar spricht das Ministerium von sechs Milchtankstellen im Landkreis. Nach SZ-Recherchen gibt es inzwischen aber sieben.

Den Grünen geht es darum, Landwirtschaftsbetriebe bei der Einrichtung von Hofläden und Milchtankstellen zu unterstützen. „Um Betriebe zielgerichtet zu beraten, sollte der Freistaat evaluieren, welche Milchtankstellen funktionieren und welche nicht sowie die jeweiligen Gründe“, fordert der Abgeordnete Wolfram Günther.

In Sachsen gibt es zahlreiche Vorschriften, die bei der Einrichtung von Milchtankstellen zu beachten sind. Dass es keine in Supermärkten gibt, hat beispielsweise damit zu tun, dass generell verboten ist, Rohmilch oder Rohrahm an Verbraucher abzugeben. Die Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) lässt nur wenige Ausnahmen zu. Dazu zählt, wenn die Abgabe direkt im Milcherzeugungsbetrieb erfolgt und am Tag der Abgabe oder am Tag zuvor gewonnen worden ist. Außerdem verlangt der Gesetzgeber, dass gut sichtbar und lesbar der Hinweis „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“ angebracht ist.

Für die Kunden bedeutet das, dass sie zum Erzeuger hinfahren müssen. Das ist in der Regel auf dem dünner besiedelten Land. Die Erzeuger müssen sich also darauf einstellen, dass es keinen permanenten Kundenstrom gibt. Der wirtschaftliche Effekt ist deshalb bescheiden. „Wir bereuen trotzdem nicht, den Automaten angeschafft zu haben“, sagt Henryk Schultz, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Oberes Elbtal in Reinhardtsdorf. Zwar kommen zurzeit nicht so viele Kunden, weil derzeit die Urlauber fehlen. Im Sommer rechne sich die Anlage aber. Zumal in Reinhardtsdorf auch ein Kartoffelautomat gleich daneben installiert ist. Schultz ist natürlich froh über jeden Kunden, der bei ihm kauft. Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt der Direktvermarktung am Ort der Produktion sei für ihn auch, den Menschen die Landwirtschaft wieder näher zu bringen. „So mancher schaut sich auch mal die Kühe an“, sagt Schultz.

Für die Grünen seien Milchtankstellen aber nur ein Schritt von vielen, um zu mehr Regionalvermarktung und höherer regionaler Wertschöpfung zu gelangen. „Dies macht die sächsische Landwirtschaft unabhängiger von internationalen Preiskrisen. Das Geld bleibt vor Ort und trägt zur Entwicklung des ländlichen Raums bei“, erklärt der Abgeordnete Günther.

In Sachsen gibt es derzeit 34 Milchtankstellen. Von den sechs im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge werden drei von einzelnen Landwirtschaftsbetrieben und drei von Genossenschaften betrieben.

Hier gibt es Rohmilch zu kaufen: Reinhardtsdorf, Schrammsteinblick 67a; Niederseidewitz Nr. 22; Dorf Wehlen, Pirnaer Str. 19; Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Porschendorfer Straße 8; Cotta A 39a; Somsdorf, Lübauer Straße 3; Helbigsdorf, Obere Dorfstraße 15.

