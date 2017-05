Landkreis integriert jetzt via Mobiltelefon Obwohl es keine Pflichtaufgabe ist, will Mittelsachsen die Flüchtlinge integrieren. Knapp 50 kommen noch pro Monat.

Neben Deutsch, Englisch oder Polnisch gibt es die App „Willkommen in Deutschland“ auch auf Arabisch und Farsi. © André Braun

Die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, haben nicht viel bei sich. Aber ein eigenes Smartphone besitzen fast alle. Genau da setzt der Landkreis jetzt an. Über ein Programm fürs Smartphone, eine App, soll den Frauen und Männern geholfen werden, sich in ihrer neuen Heimat zu orientieren.

Seit Anfang Mai gibt es die App „Willkommen in Deutschland“ mit mittelsächsischem Inhalt. Daran gearbeitet hat die Stabsstelle Asyl am Landratsamt seit Anfang 2017. Ziel des Programmes ist es, den Zugewanderten und Migranten eine Bandbreite an Informationen zu Themen wie „Leben und Alltag in Deutschland, Migration oder Asyl“ zu geben, ihnen ein virtuelles Nachschlagewerk in die Hände zu legen, das auch als Übersetzungshelfer genutzt werden kann.

Über 150 Kontakte sind bisher eingepflegt worden. „Der Vorteil ist, dass wir die App als Landkreis weiterentwickeln können“, sagt Dieter Steinert, Leiter der Stabsstelle Asyl am Landratsamt. Das Projekt, das der Landkreis mit der Firma it hilft gGmbH umsetzt, ist zunächst für ein Jahr befristet. Rund 5 000 Euro kostet das Programm, 90 Prozent der Kosten werden jedoch laut Steinert gefördert.

Wie viele seit Anfang Mai die App bereits nutzen, kann Dieter Steinert noch nicht sagen. „Die deutschlandweite Auswertung besagt, dass die App ganz gut angenommen wird.“ Nach Ablauf des Jahres werde es auch für Mittelsachsen eine Auswertung geben. Und sich dann entscheiden, ob das Projekt fortgesetzt wird oder nicht. An die Asylbewerber herangetragen werden soll das Programm durch die Integrations- und Bildungskoordinatoren, die seit Februar beziehungsweise Januar im Einsatz sind. Etabliert wurde zudem eine Servicestelle zur Beratung und ein Gemeindedolmetscherdienst. Für beides ist der Verein Be-Greifen aus Klosterbuch zuständig. „Die Servicestelle ist notwendig. Über Nacht sind hier Strukturen entstanden, die müssen die Bürger erst einmal begreifen“, sagt Elsbeth Pohl-Roux vom Verein.

Für die Region Döbeln zuständig ist Integrationskoordinator Benedikt Pfohl. Der Politikwissenschaftler hat seinen Sitz am Döbelner Standort des Landratsamts. Seit 1. Mai wird er von einer Frau unterstützt. Insgesamt fünf Integrationskoordinatoren sollten bis zum 1. Juni im Einsatz sein. Eine Stelle ist noch immer unbesetzt und wurde neu ausgeschrieben. Nach Angaben von Landkreissprecher André Kaiser haben die Integrationskoordinatoren inzwischen Fuß vor Ort gefasst. „Sie sind ein fester Bestandteil der Helfernetzwerke und Anlaufstelle für jegliche Fragen zum Thema Integration“, so Kaiser. Geplant ist, dass sie jeden Monat ein Schreiben an die Bürgermeister aushändigen, um diese über regionale Fakten und Daten auf dem Laufenden zu halten. Die Koordinatoren arbeiten zwar auch im Büro, um Themen aufzuarbeiten, die sich aus Anfragen ergeben haben. Sie sind aber auch vor Ort bei den Akteuren.

Auch die Bildungskoordinatorinnen haben schon einiges ins Rollen gebracht. Um Asylbewerbern den mittelsächsischen Vereinssport nahe zu bringen, wurde durch ihre Anregung das Programm „Integration durch Sport“ des Landessportbundes in Sprachkurse eingebunden. Die zwei Frauen haben einen Informationstag der Arbeitsmarktmentoren in der Stabsstelle Asyl auf die Beine gestellt. An diesem sollen Interessierte die Möglichkeit erhalten, dass Berufsleben in Mittelsachsen kennenzulernen. Zudem wirken die Bildungsverantwortlichen an einem Forschungsprojekt zum Thema Asyl des Landkreises an der Hochschule Mittweida mit. Ziel der sieben Projektstellen ist es, die Zugewanderten schneller in Arbeit sowie Gesellschaft zu integrieren. Allerdings sind die Stellen nur für ein, maximal zwei Jahre befristet.

Über 9 000 Ausländer leben aktuell in Mittelsachsen. Darunter sind etwa 2 000 Asylbewerber, die nicht anerkannt sind. Hinzu kommen 350, die trotz Anerkennung noch in den Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnprojekten des Landkreises leben. Diese müssen sich nun eine eigene Wohnung suchen. Ein Pflicht, in Mittelsachsen zu bleiben, gibt es nicht. Die Flüchtlinge können auch nach Dresden oder Chemnitz gehen. Wie viele der anerkannten Flüchtlinge Hartz-IV empfangen, ist statistisch nicht zu erkennen, denn sie werden nicht gesondert erfasst.

Pro Monat kommen noch 50 Flüchtlinge nach Mittelsachsen. Zu Höchstzeiten Ende 2015/Anfang 2016 waren es bis zu 250 pro Woche. Die Auslastung der Unterkünfte, die der Kreis zur Verfügung stellt, betrug Mitte Mai knapp 70 Prozent. Im vergangenen Jahr sind 38 Familienangehörige in den Landkreis nachgekommen. Das Landratsamt rechnet jedoch damit, dass diese Zahl im Jahr 2017 ansteigen wird. Der Grund: Fast 1 200 Asylbewerber erhielten 2016 ihren Aufenthaltstitel als anerkannter Flüchtling und sind somit berechtigt, ihre Angehörigen nachzuholen, erklärt Kreissprecher André Kaiser.

Servicestelle: 034321 63615

