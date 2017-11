„Landkreis hat klare Anweisung erhalten“ Dezernentin Heike Zettwitz über das Verbot der Zittauer Modellbahnschau, die Ursache und die Konsequenzen.

Dezernentin Heike Zettwitz steht im Landkreis auch dem Ordnungsamt vor, das auf die Feiertagsruhe achtet. © nikolaischmidt.de

Der Streit um die Modellbahnausstellung in Zittau hat für viel Empörung gesorgt: Überraschend hatte der Landkreis dem Verein Zimec – anders als in den 19 Jahren zuvor – verboten, seine Schau an den sogenannten stillen Feiertagen „Volkstrauertag“, „Buß- und Bettag“ und „Totensonntag“ zu zeigen. Obwohl es im ganzen Landkreis zur gleichen Zeit eine Vielzahl von ähnlichen Veranstaltungen geben soll: von Powerpoint-Karaoke über ein Schlachtfest mit den Heideländer Musikanten bis zum Märchenfest und Tierausstellungen. Grund für das Verbot sollte eine Vorschrift des Sächsischen Innenministeriums sein. Der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer und die zuständige Kreis-Dezernentin Heike Zettwitz erreichten dann in Dresden eine Ausnahmegenehmigung. Für Verwirrung sorgte aber die Aussage des Ministeriums gegenüber der SZ, dass die Vorschrift gar nicht mehr gültig sei. Heike Zettwitz ordnet nun die Lage für die SZ ein:

Frau Zettwitz, was ist in diesem Jahr anders, dass die Modellbahnausstellung in Zittau verboten werden sollte?

Was den Stein ins Rollen brachte, war ein laufendes Widerspruchsverfahren (Anm. der Red.: zum Verbot des Olbersdorfer vorwinterlichen Handwerkermarkts am Volkstrauertag). Dieser Widerspruch musste der Landesdirektion als Widerspruchsbehörde vorgelegt werden, was durch das Ordnungsamt geschah. In diesem Schreiben wurde auf die Modelleisenbahnausstellung hingewiesen. Das konnte der Landesdirektion natürlich nicht verborgen bleiben und sie handelte, indem sie den Landkreis Görlitz anwies, die Veranstaltung an den stillen Gedenktagen zu untersagen.

Der Kreis hat den Hinweis aus Dresden aber sofort umgesetzt?

Das Ordnungsamt des Landkreises hat eine klare Anweisung der Landesdirektion Sachsen erhalten, wonach Modelleisenbahnausstellungen grundsätzlich an stillen Feiertagen untersagt werden müssen, wenn nicht ganz außergewöhnliche Gründe dagegen sprechen. In Zittau war eine normale Ausstellung geplant, also wurden der Verein und noch ein weiterer Verein in Görlitz unverzüglich angehört und angekündigt, dass die Veranstaltung an den stillen Feiertagen nicht geöffnet werden dürfe. Im Ergebnis dieser Angelegenheit habe ich angewiesen, dass künftig eine längere und tiefere Prüfung in unserem Haus erfolgen soll und, wenn keine Gefahr im Verzug ist, 24 Stunden über mögliche Konsequenzen und Wirkungen nachgedacht wird, bevor gehandelt wird. Im Interesse unserer Bürger.

Und der Retter der Situation ist der CDU-Abgeordnete Stephan Meyer?

Gemeinsam mit uns. Herr Meyer befand sich gerade in CDU-Klausurtagung und hat dort von sich aus die Möglichkeit für eine Nachfrage genutzt. Ich habe ihn aber auch sofort angerufen und wir haben gemeinsam an der Lösung gearbeitet. Mein Ziel war es, das Problem bis zur Eröffnung der Ausstellung zu klären. Erst am Freitagabend ist dann die Mail des Innenministeriums bei mir eingetroffen, die nun für die Modellbahnausstellungen generell eine Ausnahmegenehmigung vorsieht – übrigens in ganz Sachsen, denn es sind im Freistaat aktuell mehrere solche Veranstaltungen geplant.

Wieso ist denn eine Ausnahmegenehmigung überhaupt nötig – das Innenministerium hat der SZ erklärt, der betreffende Erlass sei nicht mehr gültig?

Das wäre mir neu und ist uns auch bislang nicht mitgeteilt worden. Für uns ist die erzielte Einigung zur Ausnahmegenehmigung entscheidend. Ich denke, es ist wichtig, für die vielen Veranstalter im Freistaat jetzt Rechtsklarheit zu bekommen.

Für die Bürger sieht es aber so aus, als ob „die da oben“ tun und lassen können, was sie gerade wollen ...

Wir müssen aufpassen, dass wir als Verwaltung dieser Stimmung nicht Vorschub leisten. Ich sehe sehr wohl, dass Verwaltungshandeln auch als Teil der Politik angesehen wird. Wir sind vor Ort dafür da, dass Gesetze und Regeln umgesetzt und eingehalten werden. Ich bin deshalb sehr dafür, dass die Zusammenarbeit zwischen Landes- und Kommunalverwaltungen optimiert wird. Die Kommunikation zwischen beiden Seiten ist verbesserungswürdig.

Wie geht der Kreis normalerweise vor, um die Feiertagsruhe zu sichern? Muss man sich für diese Tage bei Ihnen vorab melden oder sichten Sie Veranstaltungskalender?

Nein, weder noch. Wir handeln, wenn uns etwas bekannt wird.

Also nach dem Prinzip: wo kein Kläger, da kein Richter?

Ja. In der Regel halten sich die Veranstalter – wie beispielsweise das Theater bei der Wahl des Programmes oder auch die Faschingsvereine – daran, weil sie wissen, was an den Tagen nicht möglich ist.

Und was ist an den Tagen nicht möglich? Der Erlass, der diese Dinge regelt, ist ja nicht öffentlich einsehbar ...

Prinzipiell verbieten sich Veranstaltungen im Freien mit Hüpfburg oder Beschallung, alles, was purem Gaudi oder der Belustigung dient. Auch, wenn ein vorrangig kommerzieller Charakter dahinter steht, würden wir ablehnen.

Wie oft lehnen Sie denn etwas ab?

Abgesehen vom vorwinterlichen Markt in Olbersdorf ist mir aus der jüngsten Zeit kein ähnlich exponierter Fall bekannt. Im Zusammenhang mit den Zittauer Modelleisenbahnern hatten wir auch ein Verbot einer solchen Ausstellung nach Görlitz verschickt, haben es aber umgehend zurückgenommen.

Was raten Sie Vereinen, die unsicher sind, ob ihr Vorhaben möglich ist?

Sie können sich gern frühzeitig – also im Spätsommer – beim Ordnungsamt melden und prüfen lassen, ob ihr Vorhaben genehmigungsfähig ist.

Und wie verbringen Sie persönlich die stillen Feiertage?

Ruhig – entsprechend dem Anlass dieser Tage. Ich werde vielleicht in die Kirche oder auch mal schwimmen gehen und mich auf die nächste Woche vorbereiten.

zur Startseite