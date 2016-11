Landkreis hat die meisten Kranken Zahlen der Krankenkasse DAK belegen: Bautzen hält einen traurigen Rekord. Ein Leiden ist besonders häufig.

Rückenleiden gehören zu den Beschwerden, die am häufigsten zu Krankschreibungen führen. © obs

Die Gesundheit ist ein hohes Gut. Besonders in unserer Gesellschaft, in der bis ins hohe Rentenalter Fitness erwartet wird. Die Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) – die drittgrößte Krankenkasse in Deutschland – hat jetzt ihren Gesundheitsreport vorgelegt. Sie wertete die Zahl, Art und Dauer der Krankschreibungen ihrer 28 000 Versicherten in der Oberlausitz aus. In die Analyse gingen die Krankenscheine von Erwerbstätigen zwischen 18 und 65 Jahren ein. Im Ergebnis schneidet der Landkreis Bautzen gar nicht gut ab.

Hoher Krankenstand: Der Landkreis Bautzen ist Spitzenreiter.

„Wir haben leider einen erheblichen Anstieg“, berichtet Andreas Motzko, Leiter des DAK-Servicezentrums in Bautzen. Mit 5,6 Prozent verzeichnet der Landkreis 2015 den höchsten Krankenstand in ganz Sachsen. Er liegt deutlich über dem Landes- (4,6 Prozent) und den Bundesdurchschnitt (4,1 Prozent). Vergleicht man die Ausfalltage mit denen der Vorjahre, so geht der Trend weiter nach oben. Auch hier zeigt sich im Landkreis Bautzen der Anstieg der Arbeitsausfälle besonders deutlich. Der Krankenstand stieg von 4,9 Prozent im Jahr 2014 auf 5,6 Prozent. Das könnte auch am hohen Durchschnittsalter der Versicherten in der Region liegen, vermutet Motzko. Dagegen weist etwa Dresden mit 4 Prozent die sachsenweit niedrigste Ausfallquote auf.

Dazu komme, dass sich gerade in der Verwaltung viele Leute kurz vor der Rente befinden, fügt Ilona Walter, Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises hinzu. Auch habe sich die Arbeit weiter verdichtet. „Man hat mehr zu tun, ist gestresster und wird dadurch schneller krank“, sagt die Amtsärztin.

Die Beschwerden: Bewegungsapparat macht am meisten zu schaffen.

Erkrankungen im Muskel-Skelett-System stehen ganz oben auf der Liste der Beschwerden. Dazu zählen Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und Knieprobleme. „Wir bewegen uns zu wenig“, bringt Ilona Walter die Ursache auf den Punkt. Erkrankungen der Muskeln, Knochen und Gelenke führen zu fast einem Viertel aller Fehltage. Deutlich zugelegt haben außerdem die Ausfalltage aufgrund von Atemwegserkrankungen wie Erkältungen und Bronchitis. Sie nehmen Platz zwei bei den Fehlzeiten ein. An dritter Stelle stehen die psychischen Erkrankungen, gefolgt von Verletzungen. Fünf Prozent aller Fehltage gehen auf Krebserkrankungen zurück.

Die Ausfalldauer: Nur wenige sind über mehrere Wochen hinweg krank.

Auch wenn nach der DAK-Statistik täglich von tausend Personen im Schnitt 56 krank gemeldet sind, so bleibt der Großteil nicht lange zu Hause. Es sind die heiklen Leiden, wie Krebs, psychische Erkrankungen oder Bandscheibenvorfälle, die die längsten Ausfälle verursachen. Dabei kann das Warten auf den Facharzttermin, die Ausfallphase unnötig zusätzlich in die Länge ziehen, beobachten die DAK-Mitarbeiter. „Allein einen Termin bei einem Psychologen zu bekommen, das dauert“, sagt Simone Siering von der DAK. Und dann müsse ja auch noch die Chemie zwischen Patient und Therapeut stimmen. Die DAK hat inzwischen einen externen Dienstleister hinzugezogen, damit die Versicherten schneller an Facharzttermine kommen und sich so ihre Behandlungszeit verkürzt.

Der Krankenschein: Männer legen ihn seltener vor.

Vergleicht man die Geschlechter, so lassen sich Männer weniger häufig krankschreiben als Frauen. Sie schieben den Gang zum Arzt eher vor sich her. Dieses Phänomen zieht sich laut Motzko durch alle Alter und Regionen. Die Häufigkeit, mit der bestimmten Beschwerden auftreten, ist ebenfalls geschlechterabhängig. Während Männer es öfter mit dem Herzen und dem Kreislauf zu tun haben, sind bei Krebsleiden und seelischen Problemen öfter Frauen die Betroffenen. Für Männer sei die Hemmschwelle sehr hoch, sich wegen der Psyche in Behandlung zu begeben, beobachtet Siering. „Frauen können sich hier eher öffnen.“ Bei den Krebserkrankungen lässt sich der Ausschlag damit erklären, dass gerade der Brustkrebs bei Frauen jüngeren und mittleren Alters auftritt. Also dann, wenn sie sich im Arbeitsleben befinden. Hingegen kommen die typischen Prostatakrebserkrankungen bei Männern vielfach erst mit dem Rentenalter. Noch ein Ergebnis der Analyse: Frauen melden sich im Vergleich zu Männern häufiger auch mal krank, wenn es ihrem Kind schlecht geht. Das kann auch finanziell begründet werden. Denn wenn das Kind einige Tage krank ist, gibt es in der Regel keine volle Lohnausgleichszahlung.

Trotz Krankheit: Frauen gehen häufiger zur Arbeit.

Zur Vorsorge sind Frauen eher zu bewegen als Männer. Auf der anderen Seite, gehen sie jedoch öfter mal zur Arbeit, statt sich zu kurieren, wenn es wirklich nötig wäre. Das hat eine Befragung der DAK unter 5000 Teilnehmern ergeben. Bei den Frauen spiele die soziale Komponente eine große Rolle: „Sie wollen ihre Kollegen nicht hängen lassen“, berichtet Motzko. Wenn sich Männer auf Arbeit schleppen, tun sie das eher aus rationalen Gründen: „Weil die Arbeit geschafft werden muss.“

