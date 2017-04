Landkreis Görlitz soll 101 000 Euro zahlen Im Streit um die Planungskosten für das Landratsamt gab das Landgericht den Architekten aus Zittau und Görlitz recht – aber nur teilweise.

Die Arbeiten am Landratsamt in Görlitz an der Ecke Bahnhof-/Berliner Straße sind längst abgeschlossen. Jetzt könnten auch die Rechtsstreitigkeiten um die Planungskosten zu einem Ende kommen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Das Landgericht Görlitz hat im Streit um noch offene Architektenhonorare beim Bau des Landratsamtes am Dienstagvormittag sein Urteil gesprochen. Richterin Nora Schletter sieht demnach den Landkreis Görlitz in der Pflicht, an die Architekturbüros AIZ aus Zittau und Nitzsche & Nowak aus Görlitz noch rund 101 000 Euro zu zahlen, hieß es.

Die Richterin folgte damit der Einschätzung des Gutachters, wonach die Architekten Planungsleistungen für drei verschiedene Gebäude auf der Bahnhofstraße erbracht haben. Der Kreis hatte über seinen Anwalt Sven Singer stets argumentiert, dass es sich um Planungen für ein Haus gehandelt habe, da das Landratsamt als Einheit zu betrachten sei. Mit Blick auf die Ausgangssituation im Baubestand hielt das Landgericht die Forderungen der Architekten jedoch für gerechtfertigt.

Nicht gerechtfertigt ist laut Urteil hingegen die Forderung von weiteren 50 000 Euro. Sie hatten die Architekten gefordert, weil sie der Ansicht waren, dass durch mehrfache Änderungen bei den Wünschen des Kreises durch ihre Büros nicht nur Planungsvarianten entstanden seien, sondern völlig neue Planungen. Das sah das Gericht anders und wies diesen Teil der Klage ab.

Ob der Landkreis nun auch in diesem Verfahren – ähnlich wie im Rechtsstreit mit den Elektroplanern für das Landratsamt – in der nächsten Instanz vor dem Oberlandesgericht weiterverhandeln will, ist bislang noch unklar. (SZ/abl)

