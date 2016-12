Landkreis Görlitz bekommt seinen Haushalt Der Görlitzer Kreistag stimmte am Mittwoch dem Doppelhaushalt zu – trotz 21 Gegenstimmen. Nun kann investiert werden.

Görlitz. Überraschend klar haben Landrat Bernd Lange und sein Finanzbeigeordneter Thomas Gampe am Mittwoch den Kreis-Etat durch den Kreistag bekommen. Zwar stimmten 21 Kreisräte, vor allem von Linkspartei, Bündnisgrünen und AfD, gegen das Zahlenwerk, doch 51 Kreisräte von CDU/FDP, SPD und Freien Wählern gaben dem Etat ihre Stimme, sechs enthielten sich ihrer Stimme.

Auch das Sparkonzept des Kreises erhielt eine ähnliche Zustimmung von 49 gegen 20 Stimmen. Damit gleicht der Kreis bis Ende 2019 Haushaltslöcher in Höhe von 26 Millionen Euro aus. Dabei helfen Entlastungen von Bund und Land, eigene Sparanstrengungen und die Erhöhung der Kreisumlage auf 34,33 Prozent, 0,83 Prozent mehr als bislang. Sobald die Genehmigung durch die Landesdirektion in Dresden vorliegt, kann der Kreis daran gehen, die Projekte hinter den 500 Millionen Euro im Haushalt zu verwirklichen.

Ein Großteil der Summe sind gesetzlich vorgeschriebene Zahlungen. Aber es finden sich im Haushalt auch Investitionen von jährlich 20 Millionen Euro, Zahlungen an Vereine und soziale Organisationen.

Die Kreisräte kamen ihrer politischen Einstellung zufolge zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen des Etats. Während der frühere Zittauer Landrat Günter Vallentin (CDU) den Etat positiv und als Frucht der erfolgreichen Großen Koalitionen in Bund und Land sah, kritisierte für die Linkspartei Mirko Schultze, dass der Haushalt im Eilverfahren durchgepeitscht worden und ein Geschenk an die Landesregierung sei.

Der Etat zeuge von keinem „großen Selbstvertrauen des Kreistages“ und beantworte nicht die Fragen, wohin sich der Kreis entwickeln will. Er wie auch die Bündnisgrünen hätten sich eine Ablehnung des Haushaltes gewünscht, um damit ein Signal der finanziellen Probleme nach Dresden zu senden. Der Kritik an einzelnen Sparmaßnahmen in der Jugendhilfe oder beim Frauenschutz schlossen sich auch die Freien Wähler an, sie sahen einen „gestalterischen Optimismus“ beim Etat am Werke. Immerhin ist eine jährliche Zahlung von 1,5 Millionen Euro vom Freistaat 2017 und 2018 ohne Zusage im Etat verbucht. Doch stimmten sie dem Haushalt zu.

Der Kreisrat hatte zuvor den Vorschlag der Linksfraktion abgelehnt, die Eltern von den Kosten der Schülerbeförderung zu befreien. 39 Kreisräte stimmten dagegen, 26 waren dafür, 13 enthielten sich der Stimme.

