Landkreis fördert Eingemeindung Die Fusion von Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde wird mit 165 330 Euro unterstützt.

Geld für die Eingemeindung. © dpa

Der Landkreis Bautzen beteiligt sich finanziell an der Eingliederung der Gemeinde Bretnig-Hauswalde in die Stadt Großröhrsdorf mit einer Summe von 165330 Euro. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Aufgrund „großer Gewerbesteuerausfälle“ befinde sich die Gemeinde in einer „schwierigen Finanzlage“, hieß es in der Begründung. Zudem seien dringende Investitionen im Schulhausbau notwendig.

Eine Konsolidierung ist nur durch die vom Freistaat ausgereichte Förderung bei einem freiwilligen Gemeindezusammenschluss und daraus folgender höherer Schlüsselzuweisungen zu erreichen. Die Landesdirektion Sachsen fördert die Eingliederung mit 330 670 Euro. (szo)

