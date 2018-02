Landkreis erneuert Brückendurchlass In diesem Jahr soll der Ersatzneubau kommen. Die Fördermittelstelle hat Ja gesagt. Jetzt wird der Bau vorbereitet.

Die Brücke über die Kreisstraße in Weßnitz soll erneuert werden. © Klaus-Dieter Brühl

Weßnitz. Diese Nachricht wird im Großenhainer Ortsteil Weßnitz Freude auslösen: Der Landkreis will endlich den Durchlass des Weßnitzbaches erneuern, sprich die Brücke im Zuge der Kreisstraße bauen. Als Hochwasserschutz ist diese Maßnahme schon lange auf der Agenda. Das Baurecht besteht bereits, die Vergabe an einen Baubetrieb ist vorbereitet, der Fördermittelantrag eingereicht. Doch weil die Bewilligungsbehörde im Vorjahr noch nicht zusagte, musste das geplante Vorhaben verschoben werden.

Nun wird in einer Vorlage an den Technischen Ausschuss des Kreistages davon gesprochen, dass im Januar dem förderunschädlichen Vorhabenbeginn zugestimmt wurde. Jetzt werde die Bauausführung klargemacht und in diesem Jahr realisiert.

Schon seit der Dorfüberflutung 2012 soll der Durchlass des Weßnitzbaches erneuert werden. Der Bach, der teilweise verrohrt ist, wurde auch geräumt. Doch das allein hat in Weßnitz nicht ausgereicht.

