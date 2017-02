Landkreis braucht Modulhäuser nicht Bestellte Häuser, die der Kreis für Flüchtlinge bauen wollte, will er nun loswerden. Die Gemeinden könnten profitieren.

Welche Summe die GVS dem Planungsbüro der Modulhäuser zahlen muss, ist noch offen. © dpa

An vier Modulhäusern war die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft (GVS) interessiert. Ihre spezielle Leichtbauweise ermöglicht, dass damit innerhalb kurzer Zeit vier vernünftige Wohnungen für je acht Bewohner aufgebaut werden können. Die kleinen Häuser bestehen aus dem Erdgeschoss und einem weiteren Stockwerk. Sie nehmen dabei eine Grundfläche von nur 13 mal 18 Metern ein.

Mehrere dieser Häuser wollte die GVS für Gemeinden im Landkreis zur Unterbringung von Asylbewerbern bestellen und hat diese in den Jahren 2015/16 auch ausgeschrieben. Unter anderem die Gemeinde Bannewitz hatte großes Interesse an dieser innovativen Bauweise angezeigt. „Da aber im vergangenen Jahr die Zahl ankommenden Asylbewerber zurückgegangen ist, werden diese Häuser nun nicht mehr benötigt“, sagt Klaus Leroff von der GVS.

Laut der Ausschreibung muss die GVS vier dieser Häuser dem Anbieter, eine Freiberger Planungsfirma, abnehmen. Da die Häuser jedoch bisher nur geplant, aber noch nicht gebaut wurden, kann die GVS die Verträge abwickeln, ohne dass die Häuser tatsächlich gebaut werden. Klaus Leroff zufolge müsse die GVS den Planern nur die ersten Planungsphasen bezahlen. Doch da die Häuser nicht mehr gebraucht werden, will sie versuchen, dieses öffentliche Geld des Landkreises zu sparen.

Deshalb hat die GVS allen Städten und Gemeinden im Landkreis die Häuser angeboten. „Die Gemeinden könnten die Häuser übernehmen und als Sozialwohnungen nutzen“, so Leroff. Private Investoren dürfen die Häuser der GVS ihm zufolge nicht abkaufen, da sie in den ersten Jahren laut Gesetz nur von Personen genutzt werden können, die bedürftig sind. „Sozialhilfeempfänger etwa dürften unter bestimmten Umständen einziehen“, sagt Klaus Leroff. In ihrem Schreiben an die Städten und Gemeinden des Kreises hat die GVS vorerst keine Frist gesetzt, bis wann sie sich entscheiden müssen. Bisher hätten ihn aber nur ein paar Absagen erreicht, so Leroff.

Wie viel die Städte und Gemeinden für so ein Haus bezahlen müssten, könne er nicht sagen. Ebenfalls sei noch offen, wie hoch die Ausgleichszahlungen tatsächlich ausfallen, die die GVS dem Planungsbüro überweisen müsste, falls keine Gemeinde im Landkreis so ein Haus haben will. „Dieses Ergebnis hängt von meinem Verhandlungsgeschick ab“, sagt Klaus Leroff.

