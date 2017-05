Landkreis beseitigt Winterschäden Der Winter war hart für die Straßen im Landkreis. Nun beginnt die Flickarbeit. Manche Region ist besonders betroffen.

© dpa

In den vergangenen Monaten hat das Landratsamt die Winterschäden an allen Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis untersucht. Seit Ende März haben die drei Straßenmeistereien von Freital, Dohma und Langburkersdorf damit begonnen, die Schäden zu beseitigen. Die Straßenmeisterei in Altenberg wird damit am Montag, dem 8. Mai, beginnen. Zwischenzeitlich mussten einzelne Schlaglöcher, die den Verkehr erheblich gefährdeten, mit rund 50 Tonnen Kaltmischgut aufgefüllt werden, teilt das Landratsamt mit.

Wegen der häufigen Wechsel von Frost und Tau seien die Straßen in diesem Winter deutlich mehr beschädigt worden als im Vorjahr. 188 000 Quadratmeter, rund zwei Prozent der gesamten Fläche, seien betroffen. Schwerpunkte der Asphaltflickung durch die Straßenmeistereien bilden folgende Straßen: die Ortsdurchfahrten in Struppen, Rabenau, Stürza, Reinholdshain und Lauenstein, die K 8715 zwischen Porschendorf und Dürrröhrsdorf, die S 183 zwischen Lungkwitz und Kreischa, die S 176 zwischen Börnersdorf und Liebstadt, die S 163 zwischen Hockstein und Heeselicht und die Straßen rund um Bielatal und Langenhennersdorf.

Aufgrund der gravierenden Schäden kalkuliert der Landkreis mit 1 200 Tonnen Heißmischgut insgesamt. Im Vorjahr wurde nur halb so viel Material benötigt. Die größten Schäden sollen bis Ende Mai, weitere bis Ende August behoben sein, im Bereich Altenberg je einen Monat später.

zur Startseite