Landkreis bereitet sich auf Blackout vor Feuerwehrhäuser sollen als Notfallzentren eine wichtige Funktion bei längeren Stromausfällen übernehmen.

Im Dunkeln ist gut munkeln, so eine Redensart. Romantik bei Kerzenschein verfliegt allerdings, sobald sie länger als ein paar Stunden anhält. Fehlendes Licht ist dabei nur eines von vielen Problemen, die auf uns zukommen, sollte einmal über längere Zeit und eine größere Fläche der Strom ausfallen. © Claudia Hübschmann

Friederike hat einen Vorgeschmack gegeben. Teils über mehrere Tage mussten Haushalte im Kreis nach dem Sturm ohne Strom auskommen. Die Heizung fiel aus. Der Herd blieb kalt. Das Telefon gab keinen Piep von sich. Gefrostete Lebensmittel tauten auf. Sollte sich ein solches Ereignis großflächig und längerfristig wiederholen, wird von einem sogenannten Blackout gesprochen. Der Landkreis geht jetzt daran, sich für diesen Fall zu wappnen. Entsprechende Richtlinien erstellt nach Angaben der Pressestelle des Landratsamtes das Sächsische Innenministerium.

Das Rückgrat für die Bewältigung einer solchen Krise soll den Behörden zufolge ein Netz aus Katastrophen-Leuchttürmen bilden. Sie müssten mindestens über autark arbeitende Kommunikationsmittel wie Funkgeräte verfügen, um zum Beispiel Informationen zum Bedarf an Rettungskräften oder Treibstoff und Lebensmitteln an die Stäbe in den Landratsämtern weitergeben zu können. Neben Rathäusern wird überlegt, geeignete Feuerwehrhäuser mit dem nötigen Zubehör auszustatten. In einer weiteren Stufe könnten sie den Einwohnern in den umliegenden Orten die Möglichkeit bieten, ihre Funktelefone zu laden oder sogar zu kochen.

Aktuell verfügen im Landkreis nur sehr wenige Einrichtungen über leistungsfähige eigene Notstromaggregate. Die Elblandkliniken zählen dazu, ebenso die Stadtwerke. „Wenn es zu einem Blackout kommt, wird es vorrangig darum gehen, die Trinkwasserpumpen in Gang zu halten“, sagt die Sprecherin der Meißener Stadtwerke Lilly Schütze. Dem normalen Kunden Notstrom zu liefern, ist dagegen illusorisch. Gleichzeitig stellt die Sprecherin klar, dass die Stadtwerke trotz eigener Aggregate selbst beim Betrieb der Trinkwasserpumpen auf ein funktionierendes Netzwerk angewiesen sind.

Längerfristig müsste der Kraftstoffnachschub sichergestellt sein. Keiner der vorgeschalteten Partner dürfe ausfallen. Die MSW beziehen ihr Trinkwasser über das Wasserwerk im Dresdner Stadtteil Coschütz, welches wiederum Wasser aus dem Talsperrensystem Klingenberg im Osterzgebirge aufbereitet. Ähnlich ergeht es den verschiedenen Abwasserentsorgern. Einige wie das Klärwerk in Dresden-Kaditz, welches auch große Teile Klipphausens entsorgt, haben durch die Erfahrungen der Elbehochwasser bereits gehandelt. Andere stehen mit ihren Plänen für einen Blackout weitgehend am Anfang.

Beim wichtigsten Versorger in Ostsachsen, der Enso, liegt der Schwerpunkt auf einem sicheren Betrieb des Netzes. Das Unternehmen erzeugt selbst keinen Strom, sondern leitet diesen an seine Kunden weiter. Stetige Investitionen in Technik – dieses Jahr 50 Millionen Euro – seien ein Mittel, um einem Blackout vorzubeugen, sagt Sprecherin Claudia Kuba. Komme es allerdings dazu, könne die Enso aus technischen Gründen niemanden bevorzugt bedienen. Das Hauptaugenmerk liege dann darauf, das Netz bei Rückkehr des Stromes schnell und sicher hochfahren zu können. Dazu werde regelmäßig in einem Trainingszentrum in Cottbus geübt. Leitstellen, Betriebshöfe und die eigene Telekommunikationsanlage könnten längere Zeit mit Notstrom durchhalten.

Mit am stärksten auf Hilfe angewiesen wären bei einem Blackout pflegebedürftige und anderweitig eingeschränkte Menschen. „Wir sind im Katastrophenplan des Landkreises mit unseren Einrichtungen aufgenommen“, sagt der Geschäftsführer der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen Frank Stritzke. Sieben Anlagen für Betreutes Wohnen betreibt der Verein im Kreis. Eigene Notfallpläne gebe es nicht. Es müsste mithilfe der Feuerwehr, des THW und anderer evakuiert werden, so Stritzke. Damit habe die Volkssolidarität bei den Hochwassern 2002 und 2013 gute Erfahrungen gemacht. Notstromaggregate seien für den Verein nicht bezahlbar.

Schwierig würde die Lage nach Tagen ohne Strom nicht nur für Senioren. Das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe hält auf seiner Internetseite einen Ratgeber für Notsituationen bereit. Dieser informiert umfassend – angefangen von geeigneten Lebensmittelvorräten über Kurbelradios bis hin zur Hygiene.

