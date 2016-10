Landkauf für neue Kurve am Burgberg perfekt Kreis und Freistaat verhandelten jahrelang. Bis der Bau beginnen kann, sind weitere langwierige Abstimmungen erforderlich.

Ein Teil der Fläche zwischen Burg und Zschopau hat die Firma Karl an den Landkreis Mittelsachsen und den Freistaat Sachsen verkauft. Sie wird für die Entschärfung der Kurve sowie zur Erweiterung des Parkplatzes benötigt. © Dietmar Thomas

Der Landkreis Mittelsachsen und der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Sib), haben Teilflächen der ehemaligen Papierfabrik Kübler & Niethammer in Kriebstein von der Firma Karl gekauft. Das teilte Kreissprecher André Kaiser am Dienstag mit. Sie sind erforderlich, um den Burgberg zu entschärfen und neue Parkplätze anzulegen. Wie viel Geld zu welchen Bedingungen geflossen ist, darüber haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Ein Großteil der ehemaligen Fabrik ist bereits verschwunden. „Das Gebäude an der Straße wird auch noch abgerissen“, sagte Kaiser auf DA-Nachfrage. Die Beräumung sei mit dem ehemaligen Eigentümer abgesprochen. „Das macht auch das Interesse des Unternehmens an einem zügigen Fortschritt in der Sache deutlich“, erklärte Mittelsachsens erster Beigeordneter Lothar Beier.

Bis die eigentlichen Bauarbeiten beginnen, sind noch viele Abstimmungen notwendig. Ein Planungsbüro erarbeite derzeit einen Entwurf. Dieser soll bis Ende des Jahres fertig sein, sodass bis Frühjahr 2017 die Genehmigungsplanung folgt, so Kreissprecher Kaiser.

Naturschützer zählen Tiere

Weil die Burg Kriebstein in einem Naturschutzgebiet steht, ist ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren notwendig. Im Fauna-Flora-Habitat (FFH) wird Wert auf Artenschutz gelegt. Ein entsprechendes Gutachten soll noch in diesem Herbst erarbeitet werden. Denn es ist verboten, „besonders geschützte Tierarten zu verletzen oder zu töten, ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören, bestimmte Arten zu besonderen Zeiten erheblich zu stören sowie besonders geschützte Pflanzenarten zu schädigen“, heißt es auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz. Entsprechende Tier- und Pflanzenzählungen werden laut Kreissprecher André Kaiser in den kommenden Wochen durchgeführt.

Wie lange das Planfeststellungsverfahren dauern wird, sei aktuell nicht eindeutig abschätzbar. „Wir hoffen aber, dass alle Akteure und Beteiligte weiterhin an einem Strang ziehen und kooperativ zusammenarbeiten“, so Landrat Matthias Damm (CDU). Schließlich werde sich die touristische Infrastruktur insgesamt deutlich verbessern.

Zehn verschiedene Varianten

Bis dahin müssen Einheimische und Gäste Einschränkungen hinnehmen. Noch mindestens ein Jahr wird die aktuelle Baumaßnahme vom Parkplatz bis zum Rittergut – bei einem frühen Wintereinbruch auch bis zum Frühjahr 2018 – dauern. „Noch im Oktober erfolgt die Ausschreibung, sodass im Frühjahr gleich mit den Arbeiten des 730 Meter langen Abschnittes begonnen werden kann“, so Kaiser. Das Projekt umfasst einen kompletten Ausbau mit Entwässerungskanal, Amphibieneinrichtung und Gehweg. Der Bau von Straße und Parkplatz parallel zur aktuellen Maßnahme sei aufgrund der Topographie nicht möglich, erklärte Lothar Beier.

Über den Ausbau des Burgbergs und die neue Trassenführung wird schon mehr als ein Jahrzehnt diskutiert. Eine Brücke über das Zschopautal war im Gespräch. Dagegen gab es massiven Widerstand. Flugblätter mit der Aufschrift „Entschärfung des Burgberges ja – Brückenvariante nein“ wurden beispielsweise im Sommer 2007 von Mitgliedern einer Bürgerinitiative verteilt. Die Brücke sollte die Ortsverbindung zwischen Ehrenberg und Kriebethal mit dem direkt an der Burg entlang führenden Burgberg verbinden. Über 1 100 Unterschriften waren gesammelt worden – mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in der Gemeinde hatten sich damit damals gegen den Bau ausgesprochen.

Etwa zehn Varianten für die Entschärfung des Burgbergs in all den Jahren lagen bereits vor. Die Lösung: Die Fahrbahn wird auf sechs Meter verbreitert, die Kurve entschärft und ein zwei Meter breiter Fußweg angelegt. Für einen kombinierten Geh-Radweg fehlt allerdings der Platz. Zudem gibt es dann entlang der Trasse fest installierte Leitwände mit fünf Stahlbetontunneln, damit die Amphibien sicher die Straßenseite wechseln können. (mit DA/rt)

