Landkauf für Hospiz ist perfekt Die Stadt verkauft Frank Lohse Grundstücke am Hasenberg. Die muss er noch beräumen. Derweil gibt’s schon eine Bewerbungsflut.

Am Hasenberg müssen vor einer neuen Bebauung erst die alten Gewächshäuser und Gebäude der Stadtgärtnerei weggerissen werden. Das will der neue Eigentümer des Grundstückes noch in diesem Jahr anpacken. © Dietmar Thomas

Es geht alles Schritt für Schritt – und doch für manchen schon zu langsam. Denn seit Mathias Kretschmer als Vorsitzender des Vereins Lebenszeit bekanntgegeben hat, dass ein Investor für ein Hospiz und auch ein Bauplatz dafür gefunden sind, bekommt der Verein eine Bewerbung nach der anderen. Im sozialen Netzwerk bittet Kretschmer namens des Vorstandes, keine weiteren Unterlagen zu schicken. Das Team von Lebenszeit hat so viel vorzubereiten, dass es nicht einmal dazukommt, die Bewerbungen zu sichten. „Soll das Hospiz doch erst einmal gebaut werden“, findet Kretschmer. Einen nächsten wichtigen Schritt dafür haben jetzt die Stadträte getan.

Sie stimmten dem Verkauf von zwei Flurstücken am Hasenberg zu. Bei den fast 10 000 Quadratmetern handelt es sich sowohl um Bau- als auch um einen großen Anteil Garten- und Umland sowie Verkehrsfläche. Dies alles gibt die Kommune zu einem augenscheinlich günstigen Preis von rund 24 500 Euro ab. „Das hat seinen guten Grund“, erklärte Bauamtsleiter Schröder den Räten noch einmal. Die hatten sich bereits in ihrer Sitzung am 1. September mit dem Thema beschäftigt – allerdings hinter verschlossenen Türen. Laut Schröder befinden sich auf dem Gelände noch Aufenthaltscontainer sowie alte Gewächshäuser. Die Flächen sind bis vor ein paar Jahren von den Mitarbeitern der Stadtgärtnerei genutzt worden. Auch die Schulgärtner haben am Hasenberg eine Zeit lang Parzellen bewirtschaftet. All das, was stehengeblieben ist, muss der neue Eigentümer, also Frank Lohse aus Minkwitz, vor einer neuen Nutzung auf eigene Kosten noch beräumen. „Deshalb der günstig erscheinende Kaufpreis“, begründete der Amtsleiter. Binnen zwei Jahren – so sieht es eine Investklausel im Vertrag vor – soll auf dem Gelände ein Hospiz entstehen. Eine gemeinnützige Gesellschaft als Mieter und Betreiber wird dafür nach Angaben von Lebenszeit-Vorsitzendem Kretschmer gegründet.

Der hört gern, was der Deutsche Hospiz- und Palliativverband (DHPV) im Hinblick auf den Welthospiztag am 8. Oktober fordert, nämlich den Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung. „Nur mit einem gut ausgebauten Angebot können wir sicherstellen, dass wir am Lebensende für alle Menschen da sind, die uns brauchen. Unabhängig von Krankheit, Wohnort und Geldbeutel“, so der Vorsitzende des DHPV Winfried Hardinghaus.

Um auf sein Anliegen, das Projekt am Hasenberg aufmerksam zu machen und weitere Spenden zu sammeln, veranstaltet der Verein Lebenszeit am 22. Oktober von 10 bis 13 Uhr einen Begegnungsbrunch im Beratungsraum an der Chemnitzer Straße 18. Dabei soll unter anderem ein Hospiz aus Stoff errichtet werden. Auch für Kinder gibt es Beschäftigungsangebote.

Schon am Wochenende darauf möchten die Vereinsaktiven dabei sein, wenn es am 31. Oktober in Leisnig heißt: Der Luther ist los. Wie sich die Ehrenamtlichen um Mathias Kretschmer einbringen können, wird derzeit mit den Organisatoren des Luthertages geklärt.

