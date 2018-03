Landhotel lockt mit Erlebnistagen Die Inhaber geben im Restaurant in Tautewalde Verantwortung an Mitarbeiter ab – und verfolgen neue Ideen für Übernachtungsgäste.

Künftig wird Chef Enrico Schulz viel öfter als bisher Besucher des Erbgerichts Tautewalde selbst begrüßen. Er und seine Frau nehmen sich jetzt mehr Zeit für den persönlichen Kontakt zu den Gästen und auch für neue Angebote. © Uwe Soeder

Tautewalde. Enrico Schulz hat den Kochlöffel abgegeben. Zwölf Jahre lang war der Inhaber und Geschäftsführer vom Landhotel Erbgericht in Tautewalde dort auch Küchenchef. Diesen Posten hat jetzt Steffen Richter inne, der bisher unter anderem im Hotel Best Western in Bautzen gearbeitet hat. „Ab und zu werde ich aber mitkochen“, sagt Enrico Schulz und gesteht, dass es ihm nicht leicht fällt, nicht mehr täglich in der Küche zu stehen. Denn er kocht leidenschaftlich gern. Doch jetzt wollen er und seine Frau die Prioritäten anders setzen. Deshalb gibt auch Nadine Schulz, die bisher sehr viel im Restaurant gearbeitet hat, Verantwortung ab. Serviceleiter ist nun Mathias Reusch, der zuvor stellvertretender Restaurantleiter im Burghotel Stolpen war. Zudem bekommt das Paar Unterstützung von Manuela Schubert, die als Assistentin der Geschäftsführung vor allem Aufgaben im Marketing und Vertrieb übernimmt. Bisher leitete sie das Restaurant im Bautzener Best Western-Hotel.

„Wir selbst wollen uns jetzt mehr auf den Hotelbetrieb konzentrieren“, nennt Enrico Schulz den Grund für die Veränderungen. Vor zwölf Jahren waren er und seine Frau aus der Schweiz in die Heimat zurück gekommen, um das Erbgericht in Tautewalde zu übernehmen. Jetzt möchten sie das Haus, das der Hotel-Kooperation „Landidyll“ angehört, mehr und mehr so betreiben, wie sie es in Österreich und Südtirol kennen- und schätzengelernt haben. „Dort kümmern sich die Inhaber selbst ganz intensiv um die Gäste“, nennt der Chef einen Aspekt. Auch Nadine und Enrico Schulz werden künftig mehr als bisher für ihre Besucher da sein.

„Magische Momente“

Außerdem wollen sie ein neues Konzept umsetzen. „Der Verkauf im Hotel soll künftig nicht mehr nach Arrangements erfolgen, sondern nach Events“, sagt Enrico Schulz. Das bedeutet: Das Erbgericht offeriert nicht mehr nur einen Wochenendaufenthalt in einem der 31 Zimmer nebst gutem Essen, sondern Erlebnisse. Die Inhaber nennen es „Magische Momente“. Beim Angebot „Wald fühlen“ können die Gäste zum Beispiel mit Chef und Hund – Familie Schulz hat seit Kurzem einen Schweizer Sennenhund – eine Wanderung mit Picknick machen. „Schnattertage“ sind für Freundinnen gedacht, die in aller Ruhe miteinander reden wollen.

Die Monsterroller-Fahrten, die bald am Valtenberg in Neukirch möglich sind, sollen ebenfalls in ein Angebot integriert werden. Ein großes Thema wird das Motorradfahren sein. Zu den schon bisher offerierten Engagement für Biker kommen neue hinzu. Zum Beispiel ein Männertags-Special. Unter dem Motto „Die Freiheit riechen“ beinhaltet es unter anderem zwei geführte Touren mit Enrico Schulz, der begeisterter Motorradfahrer ist, und einen Grillabend.

Zusammenarbeit mit regionalen Partnern

Für die „Magischen Momente“ arbeitet das Hotel mit Partnern aus der Umgebung zusammen. Auf Kompetenz aus der Region hat Familie Schulz auch gesetzt, als sie kürzlich die Rezeption umgestalten ließ. Sichtbar sind nur die äußeren Veränderungen – die frisch in hellen Farbtönen gestrichenen Wände, die neuen Möbel, der größere Schreibtisch. Doch erledigt wurde viel mehr; unter anderem Putz von den Wänden abgehackt und eine Wassersperre eingebaut, weil von unten Feuchtigkeit ins Gebäude drückt.

Das hänge mit dem schlechten Zustand der durch Tautewalde führenden Straße zusammen, an der das Hotel steht, erklärt Enrico Schulz. Wie viele andere Einwohner und Durchfahrende hofft Familie Schulze, dass die Straße bald saniert wird. Danach wollen die Inhaber des Hotels weitere Arbeiten am Haus erledigen, zum Beispiel die Fassade erneuern.

Das Erbgericht und das Spezialitätengeschäft „Italienisches Eck“ in Bautzen, das Nadine und Enrico Schulz seit 2016 auch betreiben, haben zusammen rund 20 Mitarbeiter. Darunter sind sechs Lehrlinge, die für die Arbeit in der Küche oder im Service ausgebildet werden.

Die zwei Neuen, die im August dieses Jahres anfangen, kennt der Chef schon gut.Sie gehören dem Koch-klub an, bei dem Schulz einmal im Monat im Rahmen der Ganztagsangebote der Wilthener Oberschule mit Schülern kocht. Jetzt haben sich erstmals zwei Teilnehmer entschieden, im Erbgericht zu lernen.

