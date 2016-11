Landgut Frohberg brennt! Rund 130 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammenherd in Seitenflügel von Pension und Tagungsstätte.

Brand im Gut Frohberg in Schönnewitz im Käbschütztal. © Claudia Hübschmann Brand im Gut Frohberg in Schönnewitz im Käbschütztal.

15 Wehren sind im Einsatz.

Der Brand frisst sich durch die Zwischendecke

Weithin zu sehen sind am Sonntagabend in der neunten Stunde von Scheinwerfern angeleuchtete Rauchschwaden im nächtlichen Himmel um den kleinen Ort Schönnewitz im Käbschütztal: Es brennt im Landgut Frohberg, einem sanierten Vierseithof am Ortsrand unweit der B 101.

In der bekannten Pension und Tagungsstätte kämpfen rund 130 Einsatzkräfte gegen ein Feuer an, das im Erdgeschoss des westlichen Seitenflügels ausgebrochen sein soll und sich den Weg durch die Zwischendecke in den oberen Teil des Gebäudes sucht, wie die SZ vor Ort erfahren konnte. Seitens der Feuerwehr wurde von einem Großbrand gesprochen.

Zu den rund 130 Rettungskräften vor Ort zählen nicht nur Feuerwehrleute - 15 Wehren aus den umliegenden Orten eilten zur Unglücksstelle - auch der Rettungsdienst wurde alarmiert und die Polizei ist da.

Alarmiert wurden die Kameraden am Sonntag gegen 17.30 Uhr; unmittelbar zuvor sei der Brand bemerkt worden. Das Gebäude war laut Feuerwehr mit 75 Personen belegt gewesen, die alle evakuiert wurden. Die Schnelleinsatzgruppe Niederau des DRK habe sich um die Betroffenen gekümmert. Drei Personen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Feuerwehrleute sind in der Sonntagnacht dabei, das Ausbreiten der Flammen durch die Zwischendecke zu verhindern, indem diese heruntergerissen wird, um Schwelbrände zu verhindern. Löschwasser wird u.a. aus dem kleinen Zufluss zum Käbschützbach an der Straße nach Luga gewonnen, der zu dem Zweck von den Feuerwehrleuten angestaut wurde. Im Einsatz sind auch drei Wärmebildkameras

Die Feuerwehrleute gehen davon aus, dass der ganze Einsatz wohl mindestens noch bis in die Morgenstunden des Montags dauern wird.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen der B101 und dem Triebischtal, die durch Schönnewitz führt, war am Sonntagabend für den Verkehr komplett gesperrt. Dicht an dicht standen die Feuerwehrfahrzeuge auf der Trasse und auch auf dem Parkplatz des Gutes am Eingang des Ortes.

Über die Ursache des Brandes war in der Nacht nichts Verlässliches zu erfahren. (SZ)

