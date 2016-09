Landgut bekommt Preis für Streuobstwiese Kemper und Schlomski aus Großröhrsdorf ist für das Pflanzen von 30 Jungbäumen prämiert worden. Auch an die Vögel wurde dabei gedacht.

© Millauer

Das Landgut Kemper und Schlomski aus Großröhrsdorf bei Liebstadt ist jetzt für sein Engagement zum Erhalt alter Streuobstwiesen ausgezeichnet worden. Beim Streuobstwiesenwettbewerb in Ulberndorf am vergangenen Wochenende erhielt das Landgut einen Sonderpreis. Damit ist das Landgut für das Pflanzen von 30 Jungbäumen alter Sorten ausgezeichnet worden. Außerdem waren auf der Wiese zusätzliche Nisthilfen geschaffen worden. Rund um das Landgut ist in den vergangenen Jahren ein etwa zwei Hektar großes Mosaik aus alten Streuobstbeständen und neu angelegten Biotopen entstanden. Sein Wissen gibt die Familie auch an nachfolgende Generationen weiter, in dem es unter anderem mit der Grundschule Liebstadt kooperiert. Das Landgut war bei dem Wettbewerb schon in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich. Mit einer Kirschwiese, auf der 70 Jahre alte Bäume einer alten Kirschsorte wachsen, belegte es 2014 den dritten Platz. (SZ)

zur Startseite