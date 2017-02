Landgestüt zeigt seine Deckhengste Am Wochenende finden in der Reithalle des Landgestüts die diesjährigen Hengstpräsentationen statt.

Der Junghengst Espresso war im Vorjahr Sieger der Moritzburger Hengsttage. © Peter Tendler

Moritzburg. Am Sonnabend und Sonntag finden in der Reithalle des Landgestüts Moritzburg die diesjährige Hengstpräsentationen statt. Dabei wird der aktuelle Hengstbestand für die Zuchtsaison 2017 in einem abwechslungsreichen Programm den Pferdezüchtern und Pferdeinteressierten vorgestellt.

Traditionell sind die Vorstellungen in zwei Programmteile gegliedert. An den Vormittagen werden von 9 bis 11.30 Uhr die Hengste, welche auch als Landbeschäler bezeichnet werden, der Rassen Schweres Warmblut, Kaltblut und Haflinger gezeigt. Dabei bilden die Gespannvorstellungen den Kernpunkt der Präsentation.

Für die Zucht der Schweren Warmblüter ergänzen drei interessante Neuzugänge den Beschälerbestand: die Junghengste Espresso von Elbcapitain (Sieger der Moritzburger Hengsttage 2016), Ehrenwert von Ellington (Reservesieger) und Loriot von Lomitas. Der Bestand der Haflingerhengste hat sich um den Bundesprämienhengst Sammi erweitert. Bei den Rheinisch-Deutschen Kaltblütern wird sich Urmel – der Siegerhengst seiner Klasse zur Bundeskaltblutschau 2017 – dem Publikum präsentieren.

An den Nachmittagen haben von 13.30 bis circa 17 Uhr die Reitpferdehengste ihren großen Auftritt. Dabei gilt den Junghengsten das größte Augenmerk. Darunter befinden sich die Dressuraspiranten Quando Unico von Quantensprung und Sir Schneiders von Sir Donnerhall sowie der springtalentierte Christallino von Christallo II. Die Landbeschäler für die Reitpferdezucht werden u. a. im Freispringen und unter dem Reiter präsentiert.

Die diesjährige Decksaison beginnt in der Woche nach den Präsentationen. Die Landbeschäler werden mit dem gestütseigenen Lkw auf die Deckstationen in Sachsen und Thüringen transportiert und erst nach dem 15. Juli ins Landgestüt zurückkehren. (SZ)

Die Tageskasse an der Reithalle Meißner Straße ist an beiden Tagen ab 8 Uhr geöffnet.

Der Eintritt kostet 5,50 Euro.

