Landgestüt nicht nur für Pferdezüchter offen In dieser Saison gibt es erstmals Führungen für Individualgäste. Und am 9. August sogar einen Tag nur für Kinder.

Die Türen sind geöffnet: an zwei Sonntagen im Monat können in der Hauptsaison nun auch interessierte Gäste ohne Anmeldung das Gestüt auf diese Weise kennenlernen. © Archiv/SZ

Die Moritzburger Hengstparaden ziehen Jahr für Jahr im Herbst Tausende Pferdefreunde in ihren Bann. Und das nun schon seit Jahrzehnten. Mit der Veranstaltung „Musik und Hengste“ hat das Landgestüt zudem eine neue Tradition begründet. Bereits zum 15. Mal verwandelt sich das historische Reithaus am 19. und 20. August in einen Konzertsaal. In diesem Jahr gastiert dabei die Schauspielerin und Sängerin Winnie Böwe.

Doch mit diesen Veranstaltungen lässt sich längst noch nicht das Interesse vieler Moritzburg-Besucher am Gestüt befriedigen. Dass dieses groß ist, weiß Gundula Bleul von der Moritzburg-Information. Von dort kam auch die Anregung, die Einrichtung für Individualgäste zu öffnen. Denn bisher waren Führungen nur für Gruppen und nach vorheriger Anmeldung möglich. Seit Mai ist das nun anders. In der Regel an zwei Sonntagen im Monat können in der Hauptsaison nun auch interessierte Einzelgäste ohne Anmeldung das Gestüt auf diese Weise kennenlernen. Die Führungen beginnen jeweils um 10 Uhr und dauern ungefähr eine Stunde. Neben den Stallbesichtigungen ermöglichen sie auch einen Einblick in die Kutschenremise, in der verschiedene historische Kutschwagen untergebracht sind. Die Besucher erfahren außerdem Interessantes über die Aufgaben des Gestütes, über die historischen Gebäude, aber auch über die Deckhengste, die sogenannten Landbeschäler, der verschiedenen Pferderassen und ihren Einsatz. Die nächsten Führungen finden am 13. und 27. August statt.

Matthias Görbert, der Leiter der Sächsischen Gestütsverwaltung und des Landgestütes Moritzburg, ist mit den bisherigen Veranstaltungen sehr zufrieden. „Die Resonanz ist sehr gut. Und anders als in der Regel bei Gruppen, ist das Interesse der Teilnehmer auch spürbar größer.“

Am 9. August gibt es nun die nächste Premiere: den ersten sächsischen Kindertag im Landgestüt. Kitas, Hortgruppen und Grundschulen mit über 200 Kindern haben sich dafür angemeldet. Damit ist das neue Angebot komplett ausgebucht.

