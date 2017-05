Landgestüt mit neuem Angebot für Pferdefreunde Am Sonntag findet erstmals eine Führung für Individualgäste statt. Bisher konnten nur Gruppen die Traditionseinrichtung anschauen.

Von Mai bis Ende August wird es in dieser Saison in Moritzburg an mehreren Sonntagen öffentliche Führung durch das Landgestüt geben. „Bisher waren diese Führungen nur für Gruppen und nach vorheriger Anmeldung möglich. In der touristischen Hauptsaison möchten wir jetzt auch interessierten Einzelgästen das Gestüt, dessen Historie und seine Bedeutung für die Pferdezucht auf diese Weise näher bringen“, sagt Matthias Görbert, Leiter der Sächsischen Gestütsverwaltung und des Landgestütes Moritzburg.

Die Führungen beginnen um 10 Uhr und dauern circa eine Stunde. Neben den Stallbesichtigungen ermöglichen sie auch einen Einblick in die Kutschenremise, in der verschiedene historische Kutschwagen untergebracht sind. Die Besucher erfahren außerdem Interessantes über die Aufgaben des Gestütes, über die historischen Gebäude, aber auch über die Deckhengste, die sogenannten Landbeschäler, der verschiedenen Pferderassen und ihren Einsatz. Informationen gibt es zudem zur Ausbildung der Hengste und der Arbeit in der Sächsischen Gestütsverwaltung.

Gundula Bleul von der Moritzburg Information ist froh über das neue touristische Angebot: „Das Interesse der vieler Moritzburg-Besucher am Gestüt ist sehr groß. Wir freuen uns, dass es die Gestütsführungen jetzt auch für Individualgäste zu erleben gibt.“ (SZ)

Termine: 7. und 28. Mai, 11. und 25. Juni, 9. und 23. Juli, 13. und 27. August. Treffpunkt: Innenhof. Preis: 5 Euro, Anmeldung erwünscht, aber nicht erforderlich. Ab zehn Personen bitte unbedingt anmelden: 035207 890101 oder poststelle.sgv@smul.sachsen.de

