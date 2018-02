Landgericht verhandelt gegen Autodieb

Symbolbild. © dpa

Görlitz. Das Landgericht Görlitz verhandelt am Donnerstag gegen einen 42 Jahre alten Mann aus Zgorzelec, der verschiedene hochwertige Fahrzeuge in Dresden und Ingolstadt gestohlen haben soll. Für andere Delikte verbüßt der Angeklagte derzeit eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Nun muss er sich wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Weitere Verhandlungstermine sind jetzt bereits für den 8. und 15. März vorgesehen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, 2013 drei Fahrzeuge in Dresden und zusammen mit weiteren Mittätern im Juni und Juli 2013 vier fabrikneue Audis aus dem Audi-Werk in Ingolstadt gestohlen zu haben. Allein die Ingolstädter Wagen haben einen Wert von 220 000 Euro, die Staatsanwaltschaft bezifferte alle Diebstähle auf 258 000 Euro. In Dresden sollten zudem zwei weitere Autos gestohlen werden, doch scheiterten die Diebstähle.

