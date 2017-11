Landgericht entscheidet über Waldheims Sänger Gegen den 41-Jährigen wird nun erneut verhandelt. Obwohl sich schon das Amtsgericht Döbeln mit den Anklagen befasst hat.

Mal mit und mal ohne Gitarre wird ein 41-jähriger Waldheimer auffällig. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht Chemnitz verantworten.

Nicht nur in Waldheim ist der Mann schon auffällig geworden, der singend und krakeelend, mal mit und mal ohne Gitarre, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Am 13. November entscheidet das Landgericht Chemnitz nun, ob der 41-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Das teilte Gerichtssprecherin Marika Lang mit. Eine Unterbringung im Maßregelvollzug darf das Amtsgericht nicht anordnen, das aus diesem Grund die Sache an das Landgericht verwies. In dem Verfahren gegen den sogenannten Sänger von Waldheim hatte Amtsrichterin Marion Zöllner eine forensische Psychiaterin hinzugezogen. Diese äußerte, der Angeklagte leide unter Schizophrenie, sei aus diesem Grund schuldunfähig. Er habe kognitive Störungen und leide unter Halluzinationen.

Anlass für die Klage war ein Vorfall am zweiten Weihnachtsfeiertag vor zwei Jahren. Mit seinem Gitarrengeklimpere auf der Waldheimer Zschopaubrücke habe der Angeklagte einen in der Nähe wohnenden Mann gestört. „Als dieser äußerte, ob man nicht einmal am Feiertag seine Ruhe haben kann, soll ihn der Angeklagte zunächst mit der Faust und dann mit der Gitarre gegen den Kopf geschlagen haben“, schildert Marika Lang.

Außerdem liegen zwei weitere Anklagen vor. „Nach denen soll der Angeklagte einem Zeugen einen Stinkefinger gezeigt haben und in einem weiteren Fall einer Zeugin einen Hieb mit dem Arm gegen den Hals versetzt haben“, so Marika Lang weiter.

