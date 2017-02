Landfrauen stricken fürs Jubiläum Im Mai feiert der Sächsische Landfrauenverband in Ossig seinen 25. Geburtstag. Dafür entsteht ein besonderer Schal.

Heike Sparmann ist die Geschäftsführerin des Sächsischen Landfrauenverbandes. © Dietmar Thomas

Für den Sächsischen Landfrauenverband ist das Jahr 2017 ein Besonderes. „Höhepunkt in diesem Jahr ist die 25-Jahr-Feier am 6. Mai in Ossig“, sagt Geschäftsführerin Heike Sparmann. Bis dahin heißt es für die Mitglieder der 33 Orts- und Kreisvereine: Ran an die Nadel. Denn jede Gruppe soll bis dahin einen 30 Zentimeter breiten und 1 bis 1,50 Meter langen Schal gestrickt, gehäkelt oder anderweitig gestaltet haben. Ziel der Landfrauen ist es, am 6. Mai alle Einzelteile zu einem großen Schal zu verbinden. Die ersten Frauen haben schon angefangen. Der Ortsverein Börnichen ist mit den ersten Stücken bereits fertig. „Die Idee dazu hatte der Vorstand zusammen mit der Geschäftsführung“, sagt Heike Sparmann. Ihr Machwerk wollen die Landfrauen zukünftig bei öffentlichen Präsentationen mit dabei haben. Der Schal soll ein Mittel sein, um auf sich aufmerksam zu machen.

Nötig ist das vor allem in der Region Döbeln. Denn die Karte mit den Ortsvereinen zeigt ein großes Loch in der Region. Bislang ist es nicht gelungen, für Stadt und Umland einen eigenen Verein zu gründen. Dabei hatte die Geschäftsstelle der Landfrauen bis 2015 ihren Sitz in der Stadt. Doch weil an der Mulde der Platz für geeignete Seminarräume gefehlt hat, sind die Landfrauen mittlerweile nach Frankenberg umgezogen. „Hier können wir unsere Weiterbildungen in zwei eigenen Seminarräumen anbieten“, erklärt Heike Sparmann. Organisiert werden von den Landfrauen unter anderem Seminare für arbeitslose Frauen, Bildverarbeitungskurse und Schreibmaschinenkurse. Die Kurse finden jedoch nicht nur in der Geschäftsstelle statt, sondern auch bei den Ortsvereinen. „Die Frauen müssen dafür nicht extra nach Frankenberg kommen“, meint Sparmann.

Am 28. März 1992 wurde der Sächsische Landfrauenverband gegründet. Zu den Gründerinnen, die sich damals in Zug bei Freiberg zusammengefunden haben, gehörten 50 Frauen. In den Anfangsjahren sei es laut Verbandspräsentation um die Neuorientierung des sozialen und beruflichen Umfeldes gegangen. Zu dem Verband gehören Frauen und Mädchen, die auf dem Land leben, die Dorfentwicklung vorantreiben wollen und sich unter anderem für eine gerechtere Entlohnung einsetzen.

zur Startseite