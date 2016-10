Landflucht nach Ungarn Jetzt bricht Linken-Stadtrat Proschwitz ein weiteres Klischee. Und hat langsam Freude dran.

Thomas Proschwitz sitzt für die Partei Die Linke im Großenhainer Stadtrat. Doch in Schubladen lässt er sich nicht stecken. © Brühl

Immer mehr Deutsche kaufen in Ungarn ein Haus und die sind vornehmlich konservativ eingestellt. So titelten vor ein paar Wochen etliche Medien, und so ist auch das Klischee. Einer, der diesen Weg ebenfalls gegangen ist, heißt Thomas Proschwitz. Moment mal! War da nicht was? Genau, der Großenhainer ist just der Stadtrat der Fraktion der Linken, dem vor ein paar Tagen das Fahrrad geklaut wurde. Das bediente freilich alle Klischees. Mancher machte sich im Netz über den sicher nun geläuterten Lokalpolitiker lustig. Andere bezweifelten, dass tatsächlich Asylbewerber das Rad mitgehen ließen, ganz gleich, ob es nun am Asylheim gefunden wurde oder nicht. Nun schickt sich der Linke an, das nächste Klischee zu bedienen – seine Landflucht nach Ungarn.

„Das hat mit Politik gar nichts zu tun, das haben wir schon lange beschlossen, wegen des Klimas und der Thermalbäder“, erzählt Proschwitz lachend. Wenn er in den Ruhestand geht, will er es sich dort im milderen Klima gutgehen lassen.

Und das raue politische Klima? Wer Proschwitz kennt, weiß, er bekommt jetzt keine Klischee-Antwort. „Natürlich gibt es dort auch Unzufriedene, Ungarn ist ein armes Land, der Durchschnittsverdienst liegt zwischen umgerechnet 300 und 400 Euro, auch die haben ihre Sorgen. Trotzdem scheint es mir dort ruhiger, nicht so aufgebracht wie hier“, sagt er. Die strikte Weigerung, muslimische Flüchtlinge aufzunehmen, sieht er auch historisch bedingt. „Osteuropa hat teilweise 400, 500 Jahre unter osmanischer Herrschaft gelitten, das wirkt sicher nach“, so Proschwitz.

Dem gegenwärtigen Geschrei über die sozialen Medien in Deutschland kann er nichts abgewinnen. „Wenn irgendetwas an der aktuellen Politik falsch läuft, dann das, wie die Gesellschaft gespalten wird. Das halte ich wirklich für gefährlich“, sagt er.

Jüngstes Beispiel für ihn, der Selbstmord des IS-Attentäters. Kaum war der Fakt öffentlich, hieß es wieder „Was ist denn da in Sachsen wieder los?“ Da sind Polizei und Justiz unfähig. Auf Facebook fordern bereits Leute, Sachsen zwangszuverwalten. Proschwitz schüttelt nur den Kopf.

