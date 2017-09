Landesrekord mit dem Stab egalisiert

Beim 47. Mehrkampfmeeting (Jedermann-Zehnkampf) in Niesky gehörte Wolfgang Scholze vom SV Motor Großenhain zu den rund 130 Startern. Obwohl er seinen letzten Zehnkampf vor fünf Jahren absolvierte, konnte er in der Altersklasse M70 die Disziplinen meistern und gewann mit 4 125 Punkten. Im Stabhochsprung stellte er zugleich den Landesrekord von 2,30 Meter ein. Über 1 500 Meter lief er persönliche Bestzeit. (we)

