Landesregierung soll Bahngipfel planen Die Grünen fordern mehr Einsatz für die Bahnstrecke Döbeln-Roßwein-Nossen.

Katja Meier, verkehrspolitische Sprecherin der Bündnisgrünen im sächsischen Landtag, fordert Martin Dulig (SPD), Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, auf, endlich einen Bahngipfel in der Region einzuberufen. Vorausgegangen war das öffentlich erklärte Engagement einiger Landtagsabgeordneter von CDU und SPD für die Wiederbelebung der Bahnverbindung von Döbeln über Roßwein und Nossen nach Meißen. Hier kritisieren die Grünen, dass das öffentlich geäußerte Bekenntnis scheinbar noch nicht im SPD-regierten Wirtschaftsministerium und in den Gesamtfraktionen von CDU und SPD im Sächsischen Landtag angekommen sei. „Ich würde mich freuen, wenn CDU und SPD in Sachsen endlich Farbe für eine Bahnanbindung der Region bekennen würden. Bisher wurden wir mit unseren Bemühungen alleingelassen“, so Katja Meier.

So seien Vorschläge zu einer besseren Finanzausstattung der Zweckverbände für den Doppelhaushalt 2017/18 vor einem Monat abgelehnt worden. „Minister Dulig versteckt sich seit Amtsantritt konsequent hinter seiner für ihn komfortablen Nichtzuständigkeit. In all seinen Antworten auf Anträge und Anfragen zur Zukunft der Strecke liegen ihm entweder keinerlei Informationen vor oder sei dies ausschließlich Sache der Zweckverbände“, so Meier. Daher forderten die Grünen einen Bahngipfel des Ministers samt Zweckverbandsvertretern, ansässigen Bürgermeistern und Landräten sowie der Bürgerinitiative für den Bahnerhalt in der Region. (DA/mhe)

