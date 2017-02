Landespreis für die Oberschule? Die Schule hat sich am Wettbewerb „Starke Schule“ beteiligt. Die Preisträger werden am 8. März bekannt gegeben.

Schüler stehen im Treppenhaus der Oberschule Hartha. © Dietmar Thomas

Rund 500 Schulen haben sich in diesem Jahr bundesweit bei dem Wettbewerb „Starke Schule“ beworben. Prämiert wird die herausragende Arbeit, die Schulen bei der Vorbereitung der Schüler auf die Berufswelt leisten.

Die Pestalozzi-Oberschule Hartha gehört zu den Schulen, die in Sachsen in die engere Auswahl gekommen sind. Sie hat sich mit ihrem Konzept zur Rhythmisierung des Unterrichtstages und dem Projekt „Entdecke dein Talent“ beworben (DA berichtete). Bei ihrer Entscheidung bewertet die Jury, wie Schulen und Lehrkräfte Grundlagen schaffen, Begabungen ausbauen, Übergänge meistern und Netzwerke nutzen. Dabei wurden die jeweiligen regionalen und soziokulturellen Rahmenbedingungen mit berücksichtigt.

Die Preisträger werden am 8. März bei einer Festveranstaltung in Dresden bekannt gegeben. Der Erstplatzierte erhält eine Preissumme von 5 000 Euro und die Chance auf den Bundessieg. Außerdem werden alle ausgezeichneten Schulen in das länderübergreifende Netzwerk von „Starke Schule“ aufgenommen. Das bedeutet: Vier Jahre lang erhalten Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter Zugang zu zahlreichen akkreditierten Fortbildungen zur Unterrichts- und Organisationsentwicklung. Das Netzwerk hat sich zu einem Forum entwickelt, in dem sich engagierte Lehrkräfte Deutschlands austauschen, weiter qualifizieren und über Bundeslandgrenzen hinweg zusammen an der Schule von morgen arbeiten.

Eine Jury mit Experten aus Bildung, Ausbildungsmarkt, Wirtschaft und Wissenschaft hat auf Basis der schriftlichen Bewerbungen und nach über 60 Schulbesuchen die Landessieger ermittelt.

Alle zwei Jahre wird der Wettbewerb „Starke Schule“ initiiert. (DA/je)

