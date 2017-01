Landesmeisterschaft in Baschütz Die Jungs der Altersklasse U 16 spielen Sonnabend um den Titel.

© Steffen Unger

Faustball. Die Faustballer des SV Kubschütz sind am Sonnabend ab 10 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Baschütz Ausrichter der Landesmeisterschaften der männlichen Jugend U 16. Die durchaus zu den Favoriten zählenden Jungs vom SV Kubschütz treffen dabei auf den SV Walddorf, den SV Großdubrau, den SSV Gersdorf, den SSV Heidenau und die SG Bademeusel. Spannende Spiele sind zu erwarten.

Am Sonntag ab 10 Uhr spielen die dritte und vierte Männermannschaft vom SV Kubschütz in der Bezirksliga Dresden ebenfalls in Baschütz. Dagegen müssen die Oberliga-Frauen aus Kubschütz zur gleichen Zeit in Groitzsch und die Landesliga-Frauen in Buna antreten.

Die erste und zweite Männermannschaft haben bereits am letzten Wochenende die Vorrunde in der Oberliga abgeschlossen. Die Erste konnte am letzten Spieltag gegen die beiden Tabellenführer SSV Heidenau und FV 07 Rittersgrün kein Spiel für sich entscheiden, war aber bereits als Tabellendritter für die Meisterrunde qualifiziert. Die wird am 29. Januar ab 9.30 Uhr in Bernstadt ausgetragen. Besser machte es die zweite Mannschaft der Kubschützer, die gegen SV 1861 Groitzsch und SSV BW Gersdorf alle Spiele gewinnen konnte. Leider fehlten ihr am Ende zwei Punkte zur Meisterrunde. (lho)

zur Startseite