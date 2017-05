Fußball Landesliga – wir kommen! Der Großenhainer FV krönt eine fantastische Saison mit dem vorzeitigen Aufstieg. Beim 1:0 bei Verfolger Mittweida hält die Serie ohne Niederlage.

„Champions 2017“. Die Meister-Trikots hatte der Großenhainer FV beim Spitzenspiel in Mittweida schon im Koffer. Nach dem 1:0-Erfolg konnten sie übergestreift werden. Spieler, Betreuer und Fans hatten allen Grund zu ausgelassenem Jubel und ließen ihren Emotionen freien Lauf. © P. Köhler

War eine tolle Rückfahrt und gesellige Runde im Schützenhaus.“ Ob das nun unter- oder übertrieben ist, wissen nur jene, die die Stunden nach dem Triumph mit den Männern des Großenhainer Fußballvereins hautnah erleben durften. Paul Köhler jedenfalls – beim Verein unter anderem mit zuständig für Fanarbeit, Internetauftritt, Liveticker und Online-Fotos – spricht von einem „historischen Moment in der Vereinsgeschichte“. Und da hat er ganz sicherlich nicht untertrieben.

Denn der Großenhainer FV hat sich am Sonnabend seinen Traum endgültig erfüllt. Die Jungs von Trainer Andreas Jachmann kehrten vom Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Germania Mittweida mit einem 1:0-Erfolg (Halbzeit 0:0) zurück. Vier Spieltage vor Saisonschluss sind sie damit nicht mehr vom „Platz an der Sonne“ zu verdrängen und können sich ab sofort getrost dem Abenteuer Landesliga zuwenden. Fast jedenfalls. Denn der Ehrgeiz, die Spielserie ungeschlagen zu beenden, dürfte angesichts der Erfolgsgeschichte in der vergleichsweise jungen Mannschaft durchaus vorhanden sein.

Das Gipfeltreffen im Stadion „Am Schwanenteich“ von Mittweida war im Vorfeld durchaus als möglicher erster Stolperstein für die Röderstädter gehandelt worden. Zumal sich die Gastgeber optimistisch zeigten, das Rennen um den Titelgewinn mit einem eigenen Sieg offenhalten zu können. Doch die Realität auf dem Platz sah ein bisschen anders aus. 270 zahlende Zuschauer sahen von Beginn an einen sehr dominanten Gast von der Röder. Vor allem deshalb, weil der Trainer der Hausherren, Uwe Schneider, seine Mannschaft mit zwei Viererketten hinter der Mittellinie operieren ließ und bis zur Hälfte des ersten Abschnittes nicht pressen ließ. Objektiv betrachtet, schienen die Großenhainer dadurch überlegen zu sein. Mittweida ließ nur selten geordneten Spielaufbau erkennen und versuchte fast ausschließlich, mit weiten Schlägen vom Torwart Sören Geiger die Jachmann-Schützlinge zu beeindrucken. Spielerisch war das einfach zu wenig.

Frühe Entscheidung möglich

Ganz anders der GFV. Witschels erster Auftritt in der 7. Minute nach Zuspiel von Volkmann wird abgeblockt. Nach Ballverlust der Mittweidaer in der 15. Minute geht es blitzschnell: Brunzel sieht den auf der linken Angriffsseite durchlaufenden Schwitzky, aber dessen Schuss aus 16 Metern „trudelt“ am langen Eck der Kiste von Geiger vorbei ins Aus. Henning Lotzmann hätte dann fast den Führungstreffer in dieser Drangperiode erzielt (18.). Doch sein Kopfball wird vom Mittweidaer Kapitän Silvio Grötzsch von der Linie gekratzt. Martin Brunzels Durchbruch in der 22. Spielminute bringt auch nicht das Zählbare, weil er irgendwie im Strafraum einen ganz besonderen Trick vollziehen will, so dass die Germanen gerade noch so klären können.

Mitte des ersten Abschnitts kommen die Schneider-Schützlinge nun doch ins Spiel. Mit einer Doppelchance in der 24. und 25. Spielminute nach zwei Eckbällen von Grötzsch hätte man die Führung erzielen können. Dann fast noch ein klassisches Eigentor auf Großenhainer Seite: Andreas Hönig schlägt einen Ball nach Freistoß vor das Großenhainer Tor. Walther trifft das Leder nicht richtig, doch zum Glück für die Gäste geht der Ball ins Toraus. In dieser Phase des Matches wäre eine Führung der Platzherren im Bereich des Möglichen gewesen. Doch der GFV fängt sich wieder, kommt zu Torgelegenheiten. Die größte lässt Martin Brunzel liegen und lässt damit bei den zahlreichen mitgereisten Fans die Haare zu Berge stehen.

Erst Elfer, dann Schwalben-Vorwurf

Pause „Am Schwanenteich“. Die Gastgeber nutzen die Zeit, um den Platz noch einmal tüchtig zu wässern. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine. Und auch am Spiel ändert sich zunächst wenig. Der GFV bleibt dominant, hat auch weitere Torgelegenheiten. Walther köpft nach Schwitzky-Ecke knapp drüber (49.). Letzterer vergibt danach selbst einen Riesen (56.). Ein Witschel-Durchbruch nach einer Stunde endet mit Foul im Strafraum. Schiedsrichter Robert Thieme zeigt auf den Punkt – und revidiert seine Entscheidung nach Rücksprache mit seinem Assistenten, entscheidet stattdessen auf „Schwalbe“ des Großenhainer Torjägers. Weiter geht es, trotz mächtiger Proteste der gesamten Anhängerschaft der Gäste.

Schwierige zehn Minuten folgen. Pietzsch nach Eckball von Grötzsch fordert Keeper Roßmüller per Kopf. Das Großenhainer Spiel ist längst nicht mehr so zielstrebig, so überlegen. Noch ein „Riese“ für Mittweida: Nach Einwurf von Pietsch ist es Ryssel, der mit dem Kopf das Leder knapp am Kasten vorbei ins Aus setzt. Das wäre es gewesen. Wer weiß, wie das Spiel geendet wäre, wenn die „Germanen“ zu diesem Zeitpunkt ins Schwarze getroffen hätten (68‘).

Der beste Mann auf dem Platz trifft

Dann kommt der lang angekündigte Regen und mit ihm fällt die Entscheidung. Schwitzky tankt sich mit tollem Solo durch die halbe Hintermannschaft der Schneider- Schützlinge. Seinen Schuss kann Keeper Geiger in großer Manier abwehren. Doch das Leder fällt vor die Füße von Max Meißner. Dem besten Mann auf dem Platz ist es vorbehalten, den GFV in der 78. Spielminute in Führung und damit in die Landesliga zu schießen. Es ist das vierte Saisontor der „Hundelunge“, und es ist wohl das wichtigste. Riesenjubel bei den Gästen.

Aber noch ist der Dreier nicht im Kasten. Mittweida-Coach Uwe Schneider bläst nach diesem Treffer nun zu totaler Offensive. Bringt frische Kräfte und will zumindest noch den Gleichstand in diesem Spiel. Zwei Minuten später hätte der Kapitän der Großenhainer den Sack allerdings zubinden müssen. Nach tollem Zuspiel vom eingewechselten Hänsel scheitert Schwitzky jedoch wieder an Geiger. Das Spiel neigt sich dem Ende. So richtig kommen die Hausherren zum Unmut ihrer eigen Fans nicht mehr vor die Großenhainer Kiste. Auch in der dreiminütigen Nachspielzeit lassen die Großenhainer nichts mehr zu. Das Team von Andreas Jachmann spielt die Zeit locker runter. Dann ist Schluss. Spieler, Betreuer und Fans liegen sich in den Armen. Die Meister-Trikots liegen bereit. „Landesliga – wir kommen!“ Glückwunsch zum vorzeitigen Aufstieg der Männer um das Trainerteam Jachmann/Gleis/Kührt für eine tolle Serie. Ungeschlagen bisher – einfach Wahnsinn. Ein „Erfolg, den die Spieler, die Trainer, aber auch der gesamte Verein einfach wollten und die Mannschaft in die Tat umsetzte“, so Paul Köhler.

Gemeinsam mit den Fans sind Team und Betreuer im Sonderbus nach Hause gefahren. Im Schützenhaus feierte die Mannschaft dann „intern“ bis in die Nacht hinein. Die ganz große Sause aber soll erst noch steigen. Ob schon beim nächsten Heimspiel gegen Stahl Freital oder aber beim letzten Heimauftritt auf der Jahnkampfbahn am 10. Juni gegen den Hainsberger SV – das ist noch offen. In jedem Fall soll dann „mit allen Fans und Sympathisanten„ gefeiert werden, so Paul Köhler.

zur Startseite