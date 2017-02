Landeskronstraße bleibt nach Fassadensturz gesperrt Der von der Stadt Görlitz beauftragte Statiker schließt nicht aus, dass weitere Gebäudeteile einbrechen oder abstürzen.

Blick auf die Landeskronstraße 34 am Montag: Deutlich sichtbar ist das Loch in der Fassade. Die Straße davor bleibt vorerst gesperrt, um Gefahr für Leib und Leben auszuschließen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz.Nach dem Einsturz von circa 20 Quadratmeter Fassadenfläche eines mehrgeschossigen Hauses in der Görlitzer Landeskronstraße bleibt die Straße vorerst gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Stadt Görlitz mit. Nur der gegenüberliegende Gehweg ist für Fußgänger freigegeben.

Die Sicherheit von Personen habe oberste Priorität. Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass weitere Gebäudeteile einbrechen oder auf die Straße stürzen, heißt es aus dem Rathaus.

Als schwerwiegende Schäden am Haus werden von der Bauaufsicht und dem durch die Stadt beauftragten Statiker vor allem angesehen: eine Fensterachse und zwei Mauerpfeiler (vollständig zerstört), sowie die nächsten angrenzenden Fensterachsen (teilweise betroffen). „Der Gesamtzustand des Hauses rechtfertigt weiterhin die Straßensperrung“, erklärte die Stadt. Nach der ersten Einschätzung des Statikers besteht dadurch allerdings keine Gefahr für die Standsicherheit der angrenzenden Gebäude.

Im Verlauf des Dienstags will die Stadt Görlitz die nächsten Schritte, welche über die Sicherung des Gehweg- und Straßenraums hinausgehen, bekannt geben. Ebenfalls soll eine Folgenabschätzung für die Menschen in direkter Nachbarschaft des betroffenen Hauses erarbeitet werden. Deren Wohnungen beziehungsweise Häuser sind derzeit zwar nicht in Gefahr. Allerdings könnten sie vom weiteren Umgang mit dem Gebäude – ob Sicherungsmaßnahmen oder Abriss – betroffen sein. Diese Entscheidung könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Stadtsprecher. (szo)

