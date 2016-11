Landeskrone bekommt Hinweistafel Der Aktionskreis reagiert auf den Unmut von Görlitzern und rückt den Hausberg ins rechte Licht.

Die Tafel wird am Sonnabend, um 14 Uhr, am Fuße der Landeskrone an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 2 enthüllt. © Rolf Ullmann

Eine massive Hinweistafel aus Edelstahl wird ab dem Wochenende über den Görlitzer Hausberg informieren. Nachdem Görlitzer Einwohner immer wieder moniert hatten, dass es weder Wegweiser noch eine Hinweistafel zur Landeskrone gäbe, bislang in dieser Sache aber nichts passiert war, hat sich der Aktionskreis für Görlitz der Angelegenheit angenommen. Immerhin gehe es um das Wahrzeichen der Stadt.

Wie Vereinsvorsitzender Rainer Müller sagt, wird die Tafel am Sonnabend, um 14 Uhr, am Fuße der Landeskrone an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 2 enthüllt. Darauf sind Informationen in Deutsch und Englisch sowie ein Bild der Landeskrone. Blasmusik wird den kleinen Festakt umrahmen. Außerdem wird ein Mineraloge einiges zur Landeskrone erzählen. Alle Görlitzer sind eingeladen. Der Aktionskreis hat vornehmlich für Mitglieder – wenn noch Platz ist, aber auch für andere Görlitzer – den Hopfenexpress bestellt, der 13.30 Uhr ab Demianiplatz Richtung Landeskrone fahren wird.

Neben der Tafel hat der Aktionskreis einen Wegweiser anfertigen lassen, damit Touristen die Wanderwege auf den Berg besser finden. Finanziert werden beide Schilder aus Mitteln des Vereins. (SZ/dan)

