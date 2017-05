Fußball Landesklassespiel abgebrochen Nach 28 Minuten ging zwischen Blau-Weiß Leipzig und Schildau nichts mehr. Über die Wertung entscheidet das Sportgericht.

Das Fußballspiel der Landesklasse Nord zwischen dem VfK Blau-Weiß Leipzig und dem TSV 1862 Schildau ist am Sonnabend nach 28 Minuten beim Stand von 1:0 für Leipzig abgebrochen worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig haben sich etwa 20 bis 30 Vermummte Zugang zum Innenraum des Spielfeldes verschafft. „Sie bedrohten Spieler und Verantwortliche des TSV Schildau verbal und warfen Böller. Verletzt wurde bei der Aktion niemand“, sagte Polizeihauptkommissarin Diana Mann dem Döbelner Anzeiger. Es sei von Amts wegen eine Anzeige wegen Landfriedensbruchs aufgenommen worden.

„Sie haben Parolen wie ‚Nazischweine raus’, ‚Leipzig gehört uns’ und ‚Scheiß Schildau’ gebrüllt. Genauso schnell, wie sie da waren, waren sie aber auch wieder weg“, sagte TSV-Mannschaftsleiter Mario Merker dem Internetportal FuPa Sachsen. Nachdem sich alle Spielbeteiligten in die Kabine zurückgezogen hatten, kam es zum Austausch mit dem Unparteiischen. „Wir haben uns nicht mehr in der Lage gesehen das Spiel fortzusetzen. Die Sicherheit war nicht mehr gewährleistet“, so Merker. Wie das Spiel gewertet, oder ob es neu angesetzt wird, entscheidet das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes. (DA/fk)

