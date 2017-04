Landesgrenze unterbricht Deichbau Die Sanierung an Geißlitz endet, obwohl die Mängel des Deichs das nicht tun. Ein Problem für den Flutschutz?

Die Deichsanierung endet, wo Sachsen endet. © Sebastian Schultz

Wo Sachsen endet, endet auch die Deichsanierung: Lediglich auf der Seite des Freistaats laufen derzeit Bauarbeiten, um den Geißlitz-Damm zwischen Nauwalde und Reppis zu ertüchtigen. Und das, obwohl die auf sächsischer Seite festgestellten Mängel des Bauwerks auf brandenburgischem Territorium nicht mit einem Mal enden.

Dass das im Flutfall zum Problem werden kann, davon ist laut Eckehard Bielitz von der sächsischen Landestalsperrenverwaltung (LTV) „nicht auszugehen“, zumal der Deich auch bei der großen Flut des Jahres 2010 weder auf brandenburgischer noch auf sächsischer gebrochen sei. Die Sicherheit insgesamt sei nicht eingeschränkt. Es sei eher so, dass die Sicherheit auf sächsischer Seite erhöht werde, so Bielietz. Von den Hochwasserschutz-Verantwortlichen auf Brandenburger Seite habe die LTV erfahren, dass in nächster Zeit keine Bauarbeiten am dortigen Geißlitz-Deich nahe Gröditz geplant seien.

Ab der Landesgrenze wird auf sächsischer Seite auf reichlich zwei Kilometern das Bauwerk im Auftrag der LTV erneuert. Rund 1,6 Millionen Euro werden insgesamt investiert. Die Arbeiten sollen noch bis Herbst dieses Jahres andauern. (SZ/ewe)

