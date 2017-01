Landesgartenschau-Pläne sind Geschichte Nach gründlicher Prüfung will sich die Stadt Görlitz nicht mehr für ein solches Großereignis bewerben.

Am Neißeufer sollte die Landesgartenschau stattfinden. Doch mit diesen Plänen ist es nun vorbei. © Stadtverwaltung

Die Stadt Görlitz verfolgt keine Pläne mehr für eine Landesgartenschau am Neißeufer. Zu dieser Auffassung sind Rathaus und Stadtrat nach Prüfung der Bedingungen für ein solches Großereignis gekommen. Gespräche mit fachlich Zuständigen für die Vergabe der Landesgartenschauen haben nach Angaben von Bürgermeister Michael Wieler ergeben, dass vorhandene Parklandschaften, auch wenn sie sich in einem schlechten Zustand befinden, kaum eine Chance haben würden.

Eine zweite Variante, die Landesgartenschau im Brautwiesenbogen zu veranstalten, wurde ebenso geprüft. Tatsächlich sei der Bogen mit seinen früher gewerblich oder industriell genutzten Flächen durchaus ein förderfähiges Gebiet für eine Landesgartenschau gewesen. Allerdings hätte die Stadt große Flächen erwerben müssen. Das überstieg aber die Möglichkeiten der Stadt, zumal teilweise auch ungewiss ist, ob sich die Eigentümer von den Flächen trennen wollten. Vor diesem Hintergrund seien die Aussichten von Görlitz als gering angesehen worden. Außerdem fiel auch negativ in die Waagschale, dass Landesgartenschauen meist hohe Defizite einfahren. Das war zuletzt auch bei der Bundesgartenschau im Havelland der Fall. Eine solche Möglichkeit hatte Wolfgang Liebehenschel ins Spiel gebracht. Der gebürtige Görlitzer hatte sich als Baudirektor in Berlin-Kreuzberg in den 1970er und 1980er Jahren für das Heilige Grab und die Wiederaufstellung des Lutherdenkmals in Görlitz eingesetzt. Er sah vor allem die große Aufmerksamkeit, die die Ausrichtungsstadt einer Bundesgartenschau erfährt. Das, so schlug er vor, sollte für eine schnelle Sanierung der Stadthalle genutzt werden.

Den letzten Anlauf für eine Landesgartenschau hatte das Rathaus Anfang 2014 abgeblasen. Damals wurde der Schritt mit der fehlenden Zeit für ein Konzept begründet. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege schloss damals aber nicht aus, sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu bewerben.

