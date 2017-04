Landeserntedankfest 2018 in Coswig Mit zahlreichen ländlich geprägten Ortsteilen hat Coswig beste Voraussetzungen, die Tradition in Sachsen fortzusetzen.

© Symbolbild/Robert Michael

Schauplatz des 21. Sächsischen Landeserntedankfests im Jahr 2018 wird Coswig, informierte am Dienstag Umweltminister Thomas Schmidt das Kabinett. „Ich begrüße die Auswahl Coswigs für die Ausrichtung des Landeserntedankfestes im nächsten Jahr außerordentlich und freue mich für die Stadt“, so der Minister. „Mit zahlreichen ländlich geprägten Ortsteilen hat Coswig beste Voraussetzungen, die Tradition in Sachsen fortzusetzen und ein erfolgreiches Landeserntedankfest auszurichten“, sagte der Minister, der Schirmherr der Veranstaltung ist.

Das Erntedankfest ist seit etwa 250 Jahren fester Bestandteil im christlichen Festkalender, sein Ursprung reicht aber bis in die vorchristliche Zeit zurück. Das Fest soll an die Arbeit in der Landwirtschaft und in den Gärten erinnern und darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur in der Hand des Menschen liegt, ob er über ausreichend Nahrung verfügt.

Das Sächsische Landeserntedankfest soll die Leistungen der Menschen im ländlichen Raum würdigen, insbesondere die der Landwirte. Es findet seit 1998 jedes Jahr abwechselnd in den drei Regionen Chemnitz, Dresden und Leipzig statt. Für das 20. Sächsische Landeserntedankfest vom 29. September bis zum 1. Oktober ist Burgstädt im Landkreis Mittelsachsen Gastgeber. (SZ)

