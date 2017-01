Landesdirektion gibt der AfD recht Die Fraktion hatte im Kreistag das Vergabeverfahren für die Rettungsdienste moniert. Nun berät sie über Konsequenzen.

© Symbolbild: dpa

In seiner Sitzung Anfang Dezember hat der Kreistag die Auftragsvergabe für die Rettungsdienste beschlossen. Erstmals musste der Landkreis die Leistungen europaweit ausschreiben. Bis zum Jahr 2024 geht es dabei um eine erhebliche Summe: 172 Millionen Euro kostet das Rettungswesen den Kreis in den nächsten sieben Jahren. Im Ergebnis der Ausschreibung bleibt alles so, wie es bisher ist: Das Deutsche Rote Kreuz erhält den Zuschlag für die Rettungswachebereiche Dippoldiswalde, Freital, Pirna und Sebnitz, die Johanniter-Unfallhilfe betreut Heidenau-Dohna und der Arbeiter-Samariter-Bund Neustadt (die SZ berichtete).

Ivo Teichmann, stellvertretender Fraktionschef der AfD im Kreistag sagt, man habe kein Problem mit den Rettungsdiensten. Dennoch ließ er das Verfahren bei der Landesdirektion prüfen. Seine Fraktion monierte, dass die Kreisräte nur Informationen über die Bestbieter und nicht über die anderen Bewerber bekommen hätten. „Uns ging es nicht darum, die Vergabe zu blockieren, sondern an künftigen Verfahren vernünftig beteiligt zu werden“, so Teichmann. Sollte das aus Gründen des Datenschutzes in öffentlicher Sitzung nicht möglich sein, könne die Kreisverwaltung hinter verschlossenen Türen mit den Räten diskutieren. „Mir geht es um meine Rechte als gewählter Kreisrat“, so Teichmann. Dieser Argumentation folgte die Landesdirektion. In einem Brief hat sie das Landratsamt nun aufgefordert, die Kreisräte künftig besser zu informieren. Ein Sprecher der Behörde sagte der SZ: „Der Fall, wie er sich zugetragen hat, darf sich so nicht wiederholen.“ Die AfD-Fraktion will sich nun beraten, ob sie das Vergabeverfahren noch anficht.

