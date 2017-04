Landesamt installiert Kamera an der A 14 Das Gerät soll unter anderem zu Verkehrsbeobachtungen genutzt werden. Es ist bereits das zweite zwischen Nossen und Leisnig.

Bilder wie diese erhalten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Döbeln seit 2016 von der Kamera, die auf der A14 zwischen Döbeln Nord und Leisnig steht. © Screenshot: Lasuv

Ein unscheinbarer Mast ist in den vergangenen Tagen an der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Nossen-Nord und Döbeln-Ost errichtet worden. Ein kleiner Bagger war dafür hinter der Leitplanke tätig. Aufgrund der Arbeiten kam es kurzzeitig zu Einschränkungen auf der Standspur. Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv)sind an dieser Stelle ein Mast errichtet sowie die notwendigen Kabel für eine Kamera verlegt worden. Das teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Lasuv, auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit.

Die Kamera solle für betriebsdienstliche Zwecke genutzt werden, so Siebert weiter. Dazu gehören unter anderem Verkehrsbeobachtungen sowie die Betrachtung des Zustandes der Fahrbahn. „Die Kamera erhebt keine personenbezogenen Daten, ihre Auflösung ist zu gering, um Kennzeichen oder Gesichter zu identifizieren“, betont die Pressesprecherin. Eine Überwachung des Verkehrs finde nicht statt, betont Siebert. Genutzt werden die Aufnahmen von den Mitarbeitern der Autobahnmeistereien. „Für die Kollegen vor Ort sind die Streckenkameras ein wichtiges Instrument, zum Beispiel um Staus an Tagesbaustellen durch Gegenmaßnahmen, wie Abbruch, zu vermeiden, Staulängen live einschätzen zu können, um etwa Warnanhänger am zu erwartenden Stauende zu platzieren, und insbesondere im Winter aktuelle Witterungsverhältnisse zu überprüfen“, erklärt Isabel Siebert. Zudem werden die Daten zur Ursachenanalyse und Beobachtung von Unfallhäufungsstellen verwendet, ergänzt Siebert.

Der Polizei sowie den Ordnungsämtern werden die Daten zur Strafverfolgung nicht zugänglich gemacht. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Liegt ein richterlicher Beschluss vor, können die Beamten auch die Daten einsehen, um zum Beispiel einen Unfallhergang besser zu verstehen.

Um den Kameramast zu errichtet, war eine Sicherung des Hangs notwendig. Zudem ist ein Schaltschrank aufgebaut worden. „Für die Anbindung an das Datennetz erfolgt die Querung der Fahrbahn mit einem Leerrohr einschließlich Kabel“, schildert Siebert. Die Arbeiten werden in den kommenden Tagen abgeschlossen.

Insgesamt investiert das Landesamt rund 20 000 Euro in die Kamera. An der Stelle, an der der Mast errichtet wurde, befindet sich bereits eine Dauerzählstelle. Mit dieser werden statistische Verkehrsdaten erfasst, erklärt die Lasuv-Sprecherin. Die Zählstelle werde nun an das Datennetz Bundesautobahn angeschlossen. „Der bisherige Datenverkehr erfolgte über Mobilfunk“, sagt Isabel Siebert.

Für die A 14 im Abschnitt Nossen – Leisnig ist es bereits die zweite Kamera, die nun errichtet wird. Zwischen Döbeln-Nord und Leisnig ist die erste zu finden. Sie wurde im vergangenen Jahr installiert. Sachsenweit gibt es rund 400 derartige Kameras auf den Autobahnen. Um die 170 befinden sich allein in den Autobahntunneln, informiert Isabel Siebert.

zur Startseite