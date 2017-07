Landesamt hat’s auf Gostewitz abgesehen Auf dem Wohnkulturgut findet im September eine Baumesse statt. Damit soll für „ländliche Baukultur sensibilisiert“ werden.

Am 2. September findet auf dem Wohn-und Kulturgut Gostewitz von Jan Giehrisch eine Landbaumesse statt. © Sebastian Schultz

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie startet eine neue Veranstaltungsreihe, die sogenannte Landbaumesse. Das Amt will damit für „ländliche Baukultur sensibilisieren“. Für den Auftakt der Reihe am Sonnabend, 2. September, hat die Behörde das Wohnkulturgut von Jan Giehrisch und seiner Familie in Gostewitz auserkoren. Für die Giehrischs war das eine gute Nachricht. „Es hat mich natürlich gefreut, dass sie Gostewitz ausgesucht haben“, sagt Jan Giehrisch.

Anhand „beispielhafter Sanierungen und Umnutzungen“ sollen Bauherren, Architekten, regionale Baufirmen und Interessenten an ländlichen Gebäuden bei der Veranstaltung miteinander ins Gespräch kommen. Für den Nachmittag plant Giehrisch zudem ein Programm für all die, die gerade nicht bauen wollen.

