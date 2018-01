Landeplatz Festwiese Weshalb der Rettungshubschrauber in Radebeul auf einem ungewöhnlichen Platz niederging.

Notärzte wurden mit dem Helikopter an die Elbe geflogen. © Arvid Müller

Radebeul. Am Mittwoch gab es gegen 13 Uhr einen Notfalleinsatz auf der Bahnhofstraße in Kötzschenbroda. Weil dringend medizinische Hilfe benötigt wurde, kam der Notarzt mit dem Helikopter, teilt Polizeisprecher Thomas Geithner mit. Der Hubschrauber landete auf der Festwiese an der Elbe, unterhalb des Dorfangers. Der Patient wurde nach der Erstversorgung im Krankenwagen weiter transportiert. (SZ/nis)

