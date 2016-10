Landebahn geschrumpft Der Freistaat hat Teile der Landebahn gekündigt – die Piloten stört das nicht, doch der Betreiber ist trotzdem sauer.

Ein Drittel der Großenhainer Landebahn hat der Freistaat zum März 2017 gekündigt, um die Fläche plötzlich selbst zu nutzen. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Der Großenhainer Unternehmer Wolfgang Bothur hat seine Firma vor einem halben Jahr an Sohn André übergeben. Jetzt könnte er eigentlich noch mehr Muse für sein unternehmerisches Steckenpferd, den Großenhainer Flugplatz, aufbringen. Doch im Moment ist der Chef der Betreibergesellschaft eher ziemlich sauer. Er muss die Start- und Landebahn komplett neu kennzeichnen lassen – die Sanierung der Markierungen ist vorgeschrieben. Kostenpunkt: 50 000 Euro. Das bezahlt auch die Flugplatzbetreibergesellschaft nicht mal einfach so aus der Tasche. Denn der Großenhainer Platz ist der Einzige in ganz Sachsen, der keine Steuergeschenke, sprich Zuschüsse vom Freistaat Sachsen erhält. Dass er trotzdem funktioniert, was andere nicht einmal mit Steuergeld schaffen, das ist maßgeblich dem Betreiber zuzurechnen. Denn obwohl Großenhain mit 24 000 Flugbewegungen, also je 12 000 Landungen und Starts, in den letzten Jahren einen unglaublichen Aufwind erlebt hat und allein mit dieser Zahl fast so gut dasteht wie der Dresdner Flughafen – bezahlt werden vom Freistaat nur die Starts und das mit je drei Euro pro abgehobenes Flugzeug. Doch mit Einnahmen von 36 000 Euro ist kein Flugplatz zu betreiben.

Freistaat findet Idee pfiffig für sich

Mit Vermietung und Verpachtung von Hallen und Flächen, Veranstaltungen und der Gaststätte „Richthofens“ versucht Wolfgang Bothur, den Platz deshalb bezahlbar und die Flugzeuge in der Luft zu halten. Die Stadt Großenhain ist darüber heilfroh. Denn solange da draußen jemand für Ordnung sorgt und Betrieb ist, bleiben auch die Vandalen fern. Und das kann auch die Stadt, die aus dem Flugplatz gern noch ein Filetstück machen will, nur recht sein. Deswegen hatte Wolfgang Bothur eigentlich gehofft, dass der Freistaat den Großenhainern entgegenkommen würde, die bewussten 50 000 Euro aufzubringen. Nicht geschenkt, der Unternehmer hatte eine Idee. Er wollte etwa ein Drittel der knapp drei Kilometer langen Landebahn aufgeben und der Baywa als Lagerfläche zur Verfügung stellen. Die Piloten hätte das nicht beeinträchtigt, es wäre Geld hereingekommen und innerhalb von drei Jahren wäre so die Investition auf der dann verkürzten Landebahn bezahlt gewesen. Also stellte der Unternehmer den entsprechenden Antrag beim Freistaat.

Der fand die Idee richtig toll – allerdings, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Tatsächlich hat der Freistaat Sachsen als Eigentümer dem Betreiber nun ab März 2017 ein Drittel der Landebahn gekündigt – um die Fläche selbst zu nutzen. Auf rund tausend Meter betonierter Landefläche soll nun ab kommendem Jahr kerosinverseuchte Erde gelagert werden. Vielleicht wird sogar auf dem Rollfeld die zentrale Bodenbehandlung aufgebaut. Denn das verseuchte Erdreich, das jetzt noch ausgetauscht werden muss, wird künftig sofort vor Ort behandelt. Im Frühjahr 2018 soll der größte Erdaustausch, den es jemals in der Region gegeben hat, beginnen. Die Anlage wird bis 2021 durchweg laufen. Ursprünglich waren dafür Flächen im nördlichen Areal vorgesehen. Mit den Anlagen auf das Rollfeld zu gehen, auf diese Idee ist der Freistaat nun ausgerechnet durch den Betreiber vor Ort gekommen. Und damit spart er Hunderttausende, denn die unversiegelte Nordfläche hätte dafür erst präpariert werden müssen.

Geldfrage weiter ungeklärt

Die Großenhainer Flugplatzbetreibergesellschaft bleibt bislang auf den Kosten für die Neukennzeichnung der Landebahn sitzen. Während für andere Verkehrslandeplätze Fördermittel und Betriebskostenzuschüsse in Größenordnung fließen, wird Großenhain das kleinste Wohlwollen entzogen. Seit 2001 nach der Pleite von Kilian-Air gab es nicht einen Cent. Doch nach dem jetzigen Geschäftsgebaren des Freistaates ist Wolfgang Bothur ziemlich sauer. Er will den Flugplatz für den Fall erhalten, dass ein Großinvestor doch eines Tages sagt, er braucht eine Landbahn. Denn das sei schließlich so ziemlich das einzige Alleinstellungsmerkmal, was Großenhain anderen Industriestandorten voraus hätte.

