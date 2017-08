Land unter nach heftigem Gewitterguss Über 100 Liter sind bei Niesky auf den Quadratmeter gefallen. Besonders betroffen sind Hohendubrau und der Bereich Horka und Rothenburg.

Über Nacht lief der Keller der Firma Tiefbau Otto in See voll und musste ausgepumpt werden. Seit 2.30 Uhr waren die Kameraden der Feuerwehr See im Einsatz. © André Schulze

Es ist eine böse Überraschung, die die Beschäftigten der Firma Tiefbau Otto am Donnerstagmorgen erlebten. Kniehoch steht das Wasser in den Kellerräumen des Firmengebäudes, obwohl dieses an keinem Bach steht. Das Oberflächenwasser, verursacht durch den heftigen Gewitterguss in der Nacht, sammelt sich auf den umliegenden Feldern und drückt schließlich in das Haus. Keine Einzelerscheinung an dem Morgen. Bei Hobbymeteorologe Rolf Schmidt im Gebelziger Oberdorf heißt es ebenfalls Land unter. Verantwortlich ist dafür das Schwarzwasser, das auch weitere Grundstücke über Nacht flutet.

„Ich habe in der Nacht und bis zum Morgen 87 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gemessen“, sagt Rolf Schmidt. Damit ist er noch gut bedient. In Groß Radisch, so berichtet Brunhild Woite, wurden sogar 110 Liter auf den Quadratmeter gemessen. So bleibt es nicht aus, dass die Keller in Gebelzig, Weigersdorf, Groß Radisch und weiteren Ortschaften volllaufen und die Kameraden der drei Ortsfeuerwehren zum Einsatz müssen. In Groß Saubernitz steht am Donnerstagmorgen der ganze Ortskern samt Spielplatz unter Wasser. „Das kommt von den Feldern geschossen und wird durch Bäume und mitgeschwemmtes Treibgut noch gestaut“, berichtet ein Anwohner von seinen Beobachtungen.

Besonders schwer hat es auch diesmal wieder Ober Prauske getroffen. Offenbar haben die Hochwasserschutzmaßnahmen der vergangenen zwei Jahren nicht gegriffen. „So hoch, wie das Wasser diesmal stand, hat es noch nie gestanden“, sagt Anwohner Siegbert Helbig. Er zeigt auf den braunen, 80 Zentimeter hohen Rand an seinem Haus, den das Hochwasser hinterlassen hat. Das letzte Hochwasser machte einen halben Meter tiefer an seinem Haus halt. Hohendubraus Bürgermeister Denis Riese ist an dem Morgen ebenfalls vor Ort. Er bedauert, dass der vorgesehene Damm oberhalb des Ortes auf der Hohen Dubrau noch nicht gebaut werden konnte. Er soll für einen zusätzlichen Schutz vor Hochwasser sorgen. „Wir warten noch auf die beantragten Fördermittel, die bisher bei uns leider noch nicht angekommen sind“, sagt er gegenüber Siegbert Helbig. Der kann darauf nur antworten: „Das nutzt uns jetzt sehr wenig“.

Förstgen hat es diesmal ebenfalls sehr schwer erwischt. Trotz der Baumaßnahme, die im vergangenem Jahr am Weigersdorfer Fließ mit dem Rückbau des alten Mühlenwehres erfolgte, genügt der freie Lauf den Wassermassen nicht. Die gesamten Grundstücke entlang des Weigersdorfer Fließes stehen unter Wasser. Damit sind auch viele Keller voll gelaufen. „Die Kameraden der beiden Ortswehren Mücka und Förstgen stehen seit 3.30 Uhr im Kampf mit den Wassermassen“, sagt Bürgermeister Uwe Blättner. Er selbst hat 90 Liter Regen pro Quadratmeter in Förstgen an seiner Messstelle erfasst. Dabei hat es das Grundstück des Bürgermeisters besonders hart getroffen. Bei ihm stehen Haus, Garage und Nebengebäude unter gut 40 Zentimeter Wasser. Mit Sandsäcken versuchen die Kameraden gemeinsam mit Helfern, das Eindringen von Wasser in das Wohngebäude zu verhindern. „Für uns gibt es nur die eine Hoffnung, dass es nicht noch mehr regnet. Sonst hat das alles hier keinen Zweck mehr“, meint Uwe Blättner.

Diese Hoffnung hat am Donnerstagmorgen auch Horkas Bürgermeister. „Was an Wassermassen im Niederdorf niederging, habe ich bisher noch nicht erlebt“, sagt Christian Nitschke. Vor allem, dass die Hochwassergefahr dieses Mal nicht vom Neugraben ausgeht, sondern von den vielen kleinen Einläufen, die in den Weißen Schöps münden. Das konzentriert sich auf das Niederdorf bis nach Uhsmannsdorf. „Der Regen ist so stark gewesen, dass weder die Böden noch die Bäche die Wassermassen aufnehmen und ableiten können“, erklärt der Bürgermeister. Besonders akut ist es für die Anwohner am Dorfweg, wo sich der Schöps entlangschlängelt. Sie fürchten um geflutete Grundstücke und dass sie wegen überschwemmter Brücken diese nicht verlassen können. Christian Nitschke spricht von 80 bis 85 Litern Niederschlag, die in wenigen Stunden auf Niederhorka niederprasselten. Die Ortsfeuerwehr rückte ab 5 Uhr zu drei Einsätzen aus, um auszupumpen und einen umgestürzten Baum zu bergen.

Seit zwei Uhr nachts sind bereits Mitarbeiter der Stadtwerke Görlitz im Einsatz, um vom Regen vollgelaufene Abwasserschächte des AZV Rothenburg wieder flott zu bekommen. In Rothenburg selbst, so schreibt Michael Prötzig auf Facebook, sollen sogar 125 Liter auf den Quadratmeter niedergegangen sein. Andere Orte sind von solchen Wassermassen verschont geblieben. So haben Boxberg, Jänkendorf und Rietschen beispielsweise nur die sonst üblichen Regenschauer abbekommen.

