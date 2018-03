Land stellt Geld für Sense bereit Die Kreisstraße soll dieses Jahr endgültig saniert werden. Dafür muss die Trasse auch wieder gesperrt werden.

Die Sense soll nun dieses Jahr endgültig saniert werden. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Die Straße zwischen Hohnstein und Bad Schandau, die Sense, soll in diesem Jahr nun endgültig saniert und die Hochwasserschäden beseitigt werden. Der Freistaat hat dafür jetzt einen weiteren Weg geebnet. Die Sanierung wird mit 2,9 Millionen Euro bezuschusst. Das hat der Haushalts- und Finanzausschuss nun bestätigt. Damit hat der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Straßeneigentümer eine weitere Hürde genommen. Die Kosten für die Sanierung sollen sich auf etwa 3,35 Millionen Euro belaufen. Es müssen unter anderem Böschungen instand gesetzt und sechs Stützbauwerke errichtet werden. In den letzten Wochen haben Planer mehrere Vorschläge für die Beseitigung der Schäden erarbeitet und die wirtschaftlich sowie ökologisch günstigsten Varianten ermittelt. Diese bestehen aus einer sogenannten Schwergewichtswand als Trockenmauer mit Stahlbetonkopfbalken beziehungsweise aus einer Muldenrinne mit Kaskade. Kann der Zeitplan wie bisher eingehalten werden, könnte das Vorhaben noch im Frühjahr starten. Einen konkreten Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht. Während der Bauzeit muss die Trasse wieder komplett gesperrt werden.

Zwei weitere größere Probleme können mit dem jetzigen Straßenbauprojekt allerdings nicht behoben werden. Im Zuge der Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Brücke in Porschdorf baufällig ist. Diese kann innerhalb der Bauarbeiten nicht mit saniert werden. Auch die Böschung an der Grundmühle nach dem Abzweig nach Waitzdorf wird im kommenden Jahr noch nicht mitgebaut. Beides hätte Planungs- und Baukosten zusätzlich in die Höhe getrieben. Notwendig wurden die Arbeiten, weil die Straße beim Unwetter im Juni 2016 wiederholt an vielen Stellen zerstört wurde. So sind unter anderen Böschungen komplett abgerutscht, sodass die Straße einige Zeit gesperrt war. Auf Drängen der Bürgerinitiative Sense wurden einige Stellen so repariert, damit der Verkehr wenigstens halbseitig weiter geführt werden konnte.

