Land baut neue Abschiebe-Stelle Vorgesehen dafür ist ein Komplex am Technischen Rathaus. Dafür hat der Landtag ein Extra-Gesetz beschlossen.

Ein Teil des Komplexes wird derzeit als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt. © André Wirsig

Auf der Hamburger Straße schreiten die Arbeiten für Sachsens neues Abschiebegewahrsam voran. Im Mai hatte der Landtag die gesetzliche Grundlage dafür gelegt. Demnach kann Sachsen künftig Asylbewerber, die sich ihrer Abschiebung entziehen wollen, bis zu vier Tage in Gewahrsam nehmen. Dies muss ein Richter anweisen.

Für die neue Stelle ist das Areal des Technischen Rathauses an der Hamburger Straße 15–19 vorgesehen, das dem Land gehört. Derzeit wird ein Teil des Komplexes als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt. Darüber hinaus plant der Freistaat durch Um- und Neubau die Errichtung eines Verwaltungszentrums als Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie einen Standort für das neue Abschiebegewahrsam. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Auf dem Areal soll auch eine Abschiebehaftanstalt entstehen. An den Gebäuden sind Veränderungen zu sehen. Auf der Freifläche sowie an den Fassaden wird gearbeitet. (SZ/acs, ale)

