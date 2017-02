Lan-Party soll steigen Am dritten Februar-Wochenende treffen sich Computerfreunde zum gemeinsamen Spielen.

Viele Jahre war sie ein fester Termin im Kalender: Die jährliche Lan-Party der Computerfreunde Jednota-Halle im Winter. Denn was macht die Jugend in der kalten Jahreszeit? Sicher gehen einige der jungen Leute zum Skifahren oder Karneval, andere hingegen nutzen diese Zeit um neue PC-Spiele zu entdecken.

Leider fehlt bei diesen Computerspielen meist der soziale Faktor. Denn die Spieler hocken allein an ihren PC’s. Doch gerade im Winter bleibt einfach mehr Zeit zum Spielen. Sowohl für moderne wie auch für die sogenannten „old-school“-Spiele. Selbst die ältere Generation lässt das Hobby „Zocken“ im Winter nicht ganz kalt.

Vor zehn Jahren gab es schon einmal Lan-Partys

In Crostwitz und Umgebung haben sich über genau dieses Hobby Freundschaften entwickelt. Diese führten vor etwa einem halben Jahr zu einer Idee: Lasst uns die BKA-Lan wieder zum Leben erwecken. Vor gut zehn Jahren wurden in Crostwitz nämlich diese sogenannten Lan-Partys im großen Stil ausgelebt und organisiert. Über die Jahre ging allerdings die Nachfrage zurück und letztendlich blieben nur noch die schönen Erinnerungen und ein paar verpixelte Youtube-Videos, die damals schon vom MDR aufgenommen wurden. Nun wollen die alten Hasen mit der Crostwitzer Jugend einen neuen Versuch starten. Das Ziel an dieser Aktion ist schnell erklärt, so das Orga-Team der BKA-Lan: „Wir wollen die Jugend aktivieren nicht nur zu Hause vor dem PC zu hocken, sondern aktiv mit Gleichgesinnten das Spielerlebnis und die Freude daran zu teilen.“

Um möglichst viele Gäste zu locken, wollen die Organisatoren mit Besonderheiten und Service überzeugen. Für 20 Euro Eintritt wollen sie das ganze Wochenende in der Crostwitzer Sporthalle so viel wie möglich bieten. Jeder Hobby-Gamer findet einen großen Tisch mit Stuhl, Netzwerkkabel und Stromanschluss vor. In der Küche stehen Wasserkocher, Kaffeemaschinen und eine Fritteuse bereit. Zudem werden Getränke, Speisen, Schlafplätze, Duschen und sogar eine Tombola geboten. Für Letztere haben die Veranstalter viele praktische Dinge als Preise organisiert – bis hin zur 1070 GTX Grafikkarte. Und am Sonnabendabend erwartet die Gamer zudem ein zünftiges Spanferkelessen. Um den Gästen so viele Freiheiten wie möglich einzuräumen, kann auch jeder seine Speisen und Getränke mitbringen.

Damit Jung oder Alt gleichermaßen auf seine Kosten kommt, bieten die Organisatoren eine breite Palette an Spielen an. Diese beinhaltet Rennspiele, Strategiespiele sowie viele Shooter. Eine Leinwand mit Beamer informiert die Gamer über Spiele, Abstimmungen, Pausen und Spielergebnisse. Es geht um den Spaß und die Freude am gemeinsamen Spielen. Wer will, kann auch eigene Spiele mitbringen. Es sind immer mehrere Server offen und jeder kann sein Lieblingsspiel auswählen. Hobbygamer sollten sich also notieren: Vom 17. bis 19. Februar ist LAN. Rechner schnappen und ab nach Crostwitz. (szo)

Weitere Infos gibt’s unter: www.bka-lan.de

