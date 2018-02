Lampertswalder Schüler retten Riesas Ruf als „Sportstadt“ Wären hiesige Grundschüler nicht zu einem traditionellen Wettkampf in Riesa erschienen, hätte er ausfallen müssen. Die Organisatoren sind sauer.

Wären die Grundschüler aus Lampertswalde nicht zu einem traditionellen Wettkampf in Riesa erschienen, hätte er ausfallen müssen. © Symbolbild/Lutz Weidler

Lampertswalde/Riesa. Seit 2009 gibt es in Riesa den Schulwettkampf „Hochsprung mit Musik“. Organisiert wird er von der Leichtathletik-Abteilung des größten Sportvereins des Landkreises Meißen, dem SC Riesa. Bis zum letzten Jahr stiegen die Teilnehmerzahlen für dieses Sportereignis. Doch diesmal nicht. Die Ursache war schnell ausgemacht. Keine einzige Riesaer Grundschule war erschienen. „Das ist eine Frechheit“, schimpft Hauptorganisator Horst Böhnisch. Wären nicht die Grundschulen aus Ragewitz und Lampertswalde am Start gewesen, die Veranstaltung wäre ausgefallen. „Die Abteilung wird sich schwer überlegen müssen, diese Veranstaltungsreihe fortzusetzen, wenn man so sitzengelassen wird“, so Böhnisch. „Ich bin ziemlich erschüttert, wie einfach es sich hier Riesaer Grundschulen machen, die Stadt aber den Anspruch noch immer erhebt, Sportstadt zu sein.“

Drei der vier Sieger der Grundschulen kamen dann auch aus Lampertswalde. In der Klassenstufe 3 gewannen Emilie Proy und Lukas Arnold sowie in der 4. Klasse Lena Grimm. Die beiden Letzteren erhielten zudem je einen Pokal für die beste Leistung.

Ein weiterer schöner Erfolg für die jungen Lampertswalder Leichtathleten, die von Sportlehrer Udo Gabrisch trainiert werden. Erst vor Kurzem wurden sie in Dresden Zweiter bei der Regionalmeisterschaft der Grundschulstaffeln. Die Lampertswalder qualifizierten sich damit zum dritten Mal für die Sachsenmeisterschaft, die am 15. März ausgetragen wird.

