Lampertswalde dreht am Rad Mehr als 300 Pedalritter mit und ohne Lizenz kurbeln am Sonntag durch die Großenhainer Pflege.

© Symbolfoto: dpa

Rennradfahrer aus Sachsen und darüber hinaus werden sich am Sonntag rings um Lampertswalde nichts schenken. Bei mehreren Wettrennen geht es ums Prestige, Ruhm und Ehre. „Rund um Lampertswalde“ hat sich inzwischen einen Namen gemacht. Bei seiner fünften Auflage des von Gröditz nach Lampertswalde verlegten Rennens erwartet der Radsportverein Gröditz 1952 e.V. trotz der parallel in Chemnitz stattfindenden Deutschen Straßenradmeisterschaften viele Athleten. Bis zu 300 ambitionierte Radsportler mit und ohne Lizenz können es werden, kündigt Falk Grütze vom Verein an. Allein 215 Pedaleure haben sich bis zum Meldeschluss in die Starterlisten eingetragen. Erfahrungsgemäß kommen bis zum Renntag noch einige hinzu. Denn bis 30 Minuten vor dem Startschuss können sich die Sportler noch vor Ort anmelden. Sie müssen nur rechtzeitig am Sportplatz Weißiger Straße sein.

Nicht weit von der Start-Ziel-Geraden ist die Nummernausgabe. Dort sorgen die Veranstalter für Unterhaltung beim Publikum und für das leibliche Wohl. Für Zuschauer ist nicht nur dort, sondern auf der gesamten Strecke Tour-de-France-Feeling garantiert. Die Pedalritter rollen auf einem leicht welligen Zehn-Kilometer-Kurs von Lampertswalde nach Blochwitz und Weißig nach Lampertswalde zurück. Je nach Altersklasse nehmen die Sportler die Runde unterschiedlich oft in Angriff.

Bevor die ambitionierten Sportler in die Pedale treten, liefern sich Schüler der Grundschule ein Fettes-Reifen-Rennen. 8.30 Uhr rollen die Dritt- und Viertklässler an den Start. Für sie geht es aus Richtung Weißig kommend die letzten 1000 Meter der Runde nach Lampertswalde zum Sportplatz. Danach steigen 9 Uhr die männlichen „Jedermänner“ U 40 und Ü 40 auf ihre Räder. Sie strampeln 100 km und sammeln in den drei Sprintwertungen zugleich Punkte für den Lausitz-Cup.

zur Startseite