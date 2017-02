Lampentausch auf neuer Elbebrücke Damit die Arbeiter sehen, welche Leuchten noch funktionieren, werden sie auch tagsüber in Betrieb genommen.

Nicht nur in der Dunkelheit leuchten die Laternen derzeit an der Elbtalbrücke. © Symbolfoto: Steffen Füssel

Am helllichten Tag leuchten die Lampen auf dem Teilstück zwischen Schottenbergtunnel, Elbtalbrücke und Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/Großenhainer Straße. Das war am vergangenen Dienstag so und könnte zum Teil auch am Mittwoch so weitergehen.

Der Grund ist ein planmäßiger Austausch defekter Leuchten, den die Stadtwerke in Auftrag gegeben haben. „Defekte Glühbirnen werden von einer Fremdfirma ausgetauscht oder repariert. Das kann in dem Bereich vor und hinter der Elbtalbrücke einige Tage dauern“, so ein Sprecher der Stadtwerke. Damit die Arbeiter sehen, welche Leuchten noch funktionieren und welche defekt sind, müssten sie ausnahmsweise auch tagsüber in Betrieb genommen werden.

Im Schnitt veranlasst der Energieversorger solche größeren Wartungen aller fünf Jahre. Die ältesten Leuchten auf der Elbebrücke sind so alt wie das Bauwerk selbst – 20 Jahre. (SZ/mhe)

