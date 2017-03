Lampenschirm-Werkstatt öffnet wieder Marion Wagner-Dee macht diesmal in den Gewerberäumen an der Bautzner Straße 11 in Kamenz Halt.

Marion Wagner-Dee war schon mehrfach in Kamenz zu Gast. Wie hier im ehemaligen Winzereck. Und sie hat bereits Stammkundschaft vor Ort. © Matthias Schumann

Auch bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft Kamenz (SWG) ist das Thema Zwischennutzung angekommen. Vom 29. März bis 8. April zieht in deren Gewerberäume in der Bautzner Straße 11 (ehemals Cecil) Marion Wagner-Dee mit ihrer Lampenschirm-Schauwerkstatt ein. Sie ist schon eine gute alte Bekannte in Kamenz. So nutzte sie in den vergangenen Jahren die Räumlichkeiten des ehemaligen Winzerecks für ihre Lampenschirm-Schauwerkstatt. Sie betreibt dieses Handwerk seit 1989, baut nicht nur neue Lampenschirme, sondern sie kümmert sich auch mit viel Liebe um die Restaurierung von alten Lampen. In den Wohnungen ihrer Kundschaft stehen wunderschöne Exemplare, die mit einer besonderen Erinnerung verknüpft sind, eine hohe Wertigkeit besitzen oder einfach nur gut zur Wohnungseinrichtung passen. Oftmals hat an diesen aber schon der Zahn der Zeit genagt und sie sehen nicht mehr besonders schön aus.

Und genau das ist ihr Metier: Reparieren, restaurieren, neu bespannen. Aber auch Wünsche nach handbemalten oder mit echten getrockneten Gräsern versehenen Lampenschirmen können von Frau Wagner-Dee erfüllt werden. Vieles wird dabei gleich Vorort erledigt.

Ansonsten wird der Auftrag nach Fertigstellung an die Kunden versandt. Da es sich nicht lohnt, einen dauerhaften Laden zu betreiben, wirbt Marion Wagner-Dee auf vielen Messen für ihr Handwerk, so unter anderem auf der Ostermesse in Hoyerswerda. (SZ)

Öffnungszeiten in Kamenz: 29. März bis 8. April, jeweils 9 bis 18 Uhr, Sonnabend, 9 bis 13 Uhr.

