Lampenfieber inklusive Beim Kulturfest der Oberschulen wollen die Harthaer mit Musik, Tanz und Lyrik punkten. Ein Wettbewerb ist es aber nicht.

Lucy Steinberg (links) und Sara-Michelle Krusch treten beim Kulturfest der Oberschulen auf. Die Harthaer Schüler sind zurzeit im Musik-Camp im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel. Paul Kruis, Musiklehrer und Berufsmusiker aus den Niederlanden, unterstützt die Jugendlichen bei den Vorbereitungen auf den großen Auftritt. © A. Braun

Es ist schon cool, mit niederländischen Musikern für das Kulturfest der Oberschulen zu proben. Da sind sich Lucy Steinberg (13) und Sara-Michelle Krusch (14) einig. Sie wollen gemeinsam mit 40 anderen Schülern der Oberschule am Sonnabend die Gäste in der Hartharena begeistern. Dafür wird im Musik-Camp im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel von Montag bis Donnerstag hart geprobt.

Unterstützung erhalten die beiden Musiklehrer Kerstin Neumann und Roland Taffel von Mitgliedern des Mittelsächsischen Jugendvereins (MJV) und vom Popcorner aus Preda in den Niederlanden, zu denen eine lange Freundschaft besteht.

Lucy Steinbach gehört zu den kleinen Stars. Sie spielt Gitarre und ist Sängerin. Das Instrument lernt sie seit drei Jahren im Ganztagsangebot der Pestalozzi-Oberschule. Die ersten kleineren Auftritte liegen hinter ihr: beim Weinfest in Nossen, auf der Freilichtbühne in Hartha und im Klosterpark Altzella. Mit dabei war auch Sara-Michelle Krusch. Sie spielt seit drei Jahren Gitarre und ist dabei, Bass-Gitarre zu lernen. „Es ist nicht viel schwieriger“, so die 14-Jährige. Beide Musikerinnen sind, wie vor jedem Auftritt, schon ganz schön aufgeregt. „Man hofft, dass alles klappt, macht sich Gedanken, was man anzieht und welche Frisur man tragen will“, so die beiden Schülerinnen. Sie finden es gut, dass es das Musik-Camp gibt, auch wenn sie die erste Nacht kaum geschlafen haben. „Die Proben sind gut und die Pausen gerecht verteilt“, so Lucy Steinbach. Und weil der MJV und die Niederländer dabei sind, sei das schon was anderes als nur mit den Musiklehrern zu proben. Obwohl diese voller Energie stecken, die auf die Schüler abfärben soll.

„Mittelpunkt unserer Proben ist das Kulturfest der Oberschulen am Sonnabend“, so Ronald Taffel. Im Musikcamp soll vor allem der Gedanke der großen Gemeinschaft gelebt werden. „Zwei Lieder werden wir am Sonnabend als große Gruppe vortragen. Da ist es wichtig, dass jeder sein bestes gibt“, so Taffel.

Einer der Titel, die zu hören sein werden, ist „Auf uns“ von Andreas Bourani. Der Song wurde am Mittwoch immer und immer wieder geprobt. „Alles muss passen, die Rhythmusgruppe, der Sologesang, die Gesangsgruppe, die E-Gitarren und das Keyboard. Es muss ein Zusammenspiel geben“, so Taffel. Der zweite Titel ist „Spirit in the sky“ von Norman Greenbaum. Geprobt wird in drei Gruppen, die dann ihre Ergebnisse zusammenstellen. Aber auch fünf kleinere Formationen werden sich vorstellen. Christian Frenzel vom MJV probte zum Beispiel noch den Titel „I love Rock 'n' Roll“ ein. Von der Harthaer Oberschule werden beim Kulturfest noch die Tanzgruppe „Black Diamonds“ und eine Fünftklässlerin dabei sein, die das Gedicht „Sieben Seelen“ vorträgt.

Organisiert wird das Kulturfest zum zweiten Mal von den drei Oberschulen sowie vom Freundeskreis des Städtebundes. Die Harthaer, Leisniger und Waldheimer Schulen präsentieren ihre Talente. Dabei handelt es sich nicht um einen Wettbewerb, sondern das Fest soll den Schülern eine Möglichkeit bieten, vor Publikum aufzutreten. Jeder, der erleben will, was die Schüler alles drauf haben, ist für Sonnabend um 17 Uhr in die Hartharena eingeladen. Einlass ist ab 16 Uhr.

Karten zum Preis von drei Euro gibt es in den Stadtverwaltungen, den Oberschulen, den Buchhandlungen und in den Rathäusern von Hartha, Waldheim und Leisnig sowie an der Abendkasse.

