Lampenausfall auf der Molenbrücke

Das Archivbild zeigt die beleuchtete Molenbrücke in Pieschen © André Wirsig

Nach der Waldschlößchenbrücke ist nun auch die Molenbrücke in Pieschen in Dunkelheit getaucht: 259 der insgesamt 1 044 Leuchtdioden (LED) sind defekt. Das teilt Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz auf SZ-Anfrage mit. Die Stadt will nun aktiv werden und die defekten Lampen bis Anfang Dezember austauschen.

Aus Kostengründen werden allerdings nur die LEDs ausgetauscht, die mindestens die Hälfte an Licht eingebüßt haben. Manche Leuchten auf der Molenbrücke glimmern hingegen noch stärker und bleiben deshalb zunächst erhalten. Insgesamt werden auf der Pieschener Fußgänger- und Fahrradbrücke 24 Lichtleisten ausgewechselt. Auch das hat schon einen stolzen Preis: Rund 16 800 Euro soll die Reparatur kosten, die bereits in Auftrag gegeben wurde. Da keine Gewährleistungsansprüche mehr an die Firma bestehen, die das Bauwerk errichtet hat, muss die Stadt das Geld aus dem eigenen Haushalt aufbringen. Die Beleuchtung wird in regelmäßigen Abständen überprüft. (SZ/sag)

zur Startseite