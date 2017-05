Lampen für Steina Seit dem Jahr 2013 warten die Steinaer auf eine neue Straßenbeleuchtung. Vielleicht wird ein Anfang gemacht.

Die Straßenbeleuchtung in Steina funktioniert zwar noch, aber sie bedarf dringend einer Erneuerung. Darüber soll zur Ratssitzung gesprochen werden. © Archiv/Dietmar Thomas

Die Einwohner von Steina warten schon lange auf eine neue Straßenbeleuchtung. Jetzt soll zumindest der erste Bauabschnitt realisiert werden. Die Räte wollen zur Sitzung am Donnerstag, 11. Mai, darüber sprechen.

Im Jahr 2013 hat das Energieunternehmen Mitnetz Strom in diesem Ortsteil die Mittel- und die Niederspannungsleitung in die Erde verlegen lassen. Damit verschwand die Freileitung. Dass die Kabel in die Erde verlegt wurden, hat den Vorteil, dass die Leitungen weniger störanfällig sind und bessere Übertragungseigenschaften haben. Geplant war im Zuge der Verlegung der Erdkabel auch die Straßenbeleuchtung zu erneuern.

Doch im Oktober 2013 beschlossen die Räte die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. Damit fehlen der Stadt Einnahmen in Größenordnungen. Der Rotstift musste angesetzt werden– auch bei der Straßenbeleuchtung in Steina. Deshalb gibt es eine Interimslösung. Die Stadt übernahm für die Straßenbeleuchtung das Freileitungsnetz von Mitnetz Strom. Das muss sie irgendwann zurückbauen. Allerdings ließ die Stadt Leerrohre verlegen, sodass sich die zusätzlichen Kosten, die bei einer eventuellen Erneuerung anfallen, verringern.

Zur Ratssitzung geht es außerdem noch einmal um den Bebauungsplan „Wohnpark Leipziger Straße/Wiesenstraße“ und um die Sanierung der Flemmingener Straße. In dieser hat der Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ in den letzten Wochen eine 700 Metern lange Schmutzwasserleitung sowie Hausanschlüsse einbauen lassen.

Stadtratssitzung am Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, im großen Sitzungssaal.

